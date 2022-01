La CDMX como ciudad global

La socióloga, Premio Cervantes de Ciencia Sociales, Saskia Sassen, inventó y ha desarrollado el concepto de ciudad global. Su texto “Cities in the World Economy”, es actualizado de manera periódica para explicar como las urbes forman parte de un rompecabezas económico, en las que en ocasiones compiten, pero en otros caso se complementan para servir de base geográfica a las operaciones del capitalismo global. Las ciudades globales, como la capital, ofrecen servicios corporativos, legales, contables, de innovación, de mercadeo, de diseño, financieros, de desarrollo de software, etcétera, que requieren las empresas globales, pero también las nacionales que operan en ese entorno. En realidad, por la especificidad de los mercados y su entorno, esas actividades no se realizan desde los grandes ciudades globales, sino que se requiere la operación desde otras intermedias, como la de México, para poder tener los resultados de negocio deseados en una región. Eso, para generar crecimiento, demanda de políticas públicas para potenciar y facilitar la inversión en esos sectores, pero también de formación y vinculación, para generar el capital humano necesario para esos servicios, pero también para hacer accesible los empleos, relativamente bien pagados, a una mayor parte de la población. El fenómeno de la ciudad global también impulsa el desarrollo de otras industrias, que se deben promover, con empleos de calidad, como las creativas, el turismo cultural y de negocios, los espectáculos, los servicios médicos y los educativos.

Sassen también advierte que la ciudad global va a generar una oferta de empleo para trabajos menos calificados y no siempre bien pagados, en servicios de cuidado, construcción, ventas, mantenimiento, transporte, alimentación, seguridad, etcétera. Es por eso que se requiere de acciones igualadoras, por ejemplo, un salario mínimo para la capital, mayor al del resto del país, como en las grandes ciudades de la costa oeste de Estados Unidos. Para esos sectores se requiere de transferencias monetarias, servicios de educación y salud, capacitación laboral, organización sindical, microcréditos, y acciones para garantizar la movilidad y el acceso a la vivienda y al espacio público, en un contexto en el que los precios de las propiedades se igualan a las de otras urbes globales. Las acciones que reducen las brechas de equidad de género son fundamentales para también reducir las diferencias salariales en este contexto.

La mayoría de las ciudades globales han generado los nuevos empleos a costa de la manufactura, aunque no en todos los casos. De hecho, la Ciudad de México esta en condiciones de mantener, incluso incrementar, los empleos industriales. La ciudad puede aprovechar su posición geográfica, sus conexiones carreteras, aéreas y ferroviarias y el tamaño de la urbe, para desarrollar centros de distribución y potenciar industria de productos de consumo, que también ayudaría a fortalecer las actividades corporativas de ese sector en la capital. Al formar parte de la megaregión centro, la ciudad también puede atraer operaciones, especialmente de innovación o de última milla, de industrias como la automotriz o la aeronáutica. Sassen acuñó el concepto de manufactura urbana, es la que se liga a la propia economía global de los servicios especializados, que requiere manufactura en el propio entorno, para operar de manera eficiente, como centros de innovación y pruebas de prototipos, materiales que son necesarios para industrias creativas, para la de la hospitalidad, oficinas especializadas, el diseño arquitectónico, los sistemas de cómputo, el almacenamiento de datos, etcétera. También espacios para el desarrollo de actividades de “back office”. La ciudad además requiere producir manufacturas que reduzcan su huella ecológica, como procesamiento de residuos para su reutilización, productos para colecta y rehúso de agua, celdas solares, baterías para autos eléctricos, bicicletas, etcétera. Ese es el futuro de una zona industrial como la de Vallejo.

