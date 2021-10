Ciudades, accesibilidad y cambio climático

Sadiq Khan, el alcalde de Londres, en un artículo para The Guardián, a propósito de la conferencia climática COP26 que se realizará en Glasgow en los próximos días, señala el énfasis que se debe dar a los efectos negativos de la salud de la emergencia ambiental, en particular las emisiones que se generan en las ciudades, en donde, como es el caso de Londres, se vive con niveles de contaminación del aire por encima de los recomendados. Khan aprovecha la ocasión para anunciar la ampliación de la zona de emisiones ultra bajas (Ulez) en el centro de Londres, junto con un programa para mejorar la infraestructura ciclista, la destinada a los peatones, el transporte público e incluso facilidades para la adquisición de vehículos que emitan menos, orientado a población de bajos ingresos. La política introducida por Khan en 2019 consiste en cobrar una tasa diaria de 12.5 libras a los vehículos más contaminantes que ingresan al área del Ulez (originalmente la City of London, Sojo y Westminster) lo que ha reducido a la mitad de la contaminación de la zona y en 6% las emisiones de toda la ciudad. A partir de esta semana, el Ulez se expandirá en 20 veces, para incluir todo lo que propiamente se conoce como Londres, de Tottenhan en el norte hasta Brixton en el sur, y desde Brentford en el oeste hasta Barking en el este. El impuesto afectará a 20% del parque vehicular, alrededor de 138 mil autos y camiones, con la idea de reducir su uso e incentivar su recambio. Se trata de una política de una magnitud sin pretendientes para controlar las emisiones de autos en la ciudad más grande de Europa Occidental.

La Organización Mundial de la Salud, también en el contexto de la COP26, dio a conocer una serie de recomendaciones para tomar acciones que reduzcan los efectos de la crisis ambiental en la salud, con un capítulo especial de recomendaciones en temas de espacio urbano, transporte y movilidad. Solamente el transporte, especialmente el auto, en las ciudades, es responsable de 24% de las emisiones de combustibles, con graves efectos para la salud, especialmente de los niños, por lo que es indispensable combatirlas. Propone reducir el uso de autos privados y, en todo caso, promover los eléctricos y los híbridos, invertir en el transporte público de cero emisiones, así como establecer restricciones en áreas centrales para vehículos contaminantes, como en el Ulez de Londres. Se promueven ciudades más compactas, con espacio público accesible, con centralidades (inspiradas en el concepto de la ciudad de los 15 minutos), vivienda accesible y orientada al transporte, así como infraestructura ciclista. Caminar y conducir una bicicleta puede reducir de manera importante los riesgos a la salud relacionados con las ciudades. El punto es que la COP26 va a marcar toda una agenda de políticas de ciudad orientada a reducir emisiones sobre todo en las grandes urbes, atender los riesgos para la salud que generan los contaminantes y acelerar la tendencia a transformar las ciudades para hacerlas más accesibles y equitativas, lo que implica forzosamente planearlas con perspectiva de género y así, centrarlas en las personas, no en los autos.

POR VIDAL LLERENAS

