Barbosa tendrá que aclarar amenazas a periodistas y organizaciones

El hallazgo de un bebé muerto y su cadáver arrojado en contenedores de basura de un penal en Puebla conmocionó a la opinión pública, pero ante la incapacidad de las autoridades para investigar el caso y dar respuesta a todas las preguntas que siguen en el aire, Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, atrajo la historia y realiza sus propias pesquisas.

Sin embargo, el trabajo de la activista y diferentes organizaciones, molestó a Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.

Este viernes a través de un video, Barbosa advirtió a periodistas, activistas y organizaciones que han decidido dar seguimiento a este tema: “Vuelvo a repetir (SIC) todos los que dijeron cosas van a silenciarse, porque así han actuado siempre, tengan cuidado también en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo que no sirva también para destruir escenarios, esa es mi respuesta”.

Sin embargo, tras el mensaje este fin de semana, decenas de organizaciones y activistas solicitarán al Senado a través de una carta, que citen a Miguel Barbosa para aclarar estas amenazas y que explique lo que pasó con el bebé en el penal de San Miguel.

Todo empezó hace 13 días cuando en el penal de San Miguel, Puebla, un interno pepenaba entre los botes de basura encontró a un bebé de menos de una semana de nacido sin vida, con una incisión en el estómago.

Ni el director del penal, Jorge Gómez, ni el gobernador de Puebla han podido despejar una sola de las siguientes preguntas, al menos no públicamente:

¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo entró al penal? ¿Entró vivo o muerto?

¿Quién es su mamá?

¿Quién es su familia?

Hasta ahora no sabemos NADA de parte de las autoridades.

Ante la indiferencia del gobierno que encabeza Miguel Barbosa, la organización Reinserta, de Saskia Niño de Rivera, ha dado a conocer información tras algunas investigaciones realizadas de este hallazgo.

Fueron los propios internos quienes confirmaron a Niño de Rivera lo poco que se sabe como que el cuerpo del bebé fue encontrado dentro del Penal.

Pero muchas más preguntas siguen en el aire:

¿Fue utilizado este bebé para fines perversos dentro del penal?

¿La incisión en el abdomen fue porque lo usaron para meter droga a la prisión?

¿Lo metieron vivo y abusaron de él?

Tan solo era un bebé, carajo.

El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, salió seis días después de lo ocurrido a decir que ya estaban investigando, pero de los funcionarios sobre los que se deben deslindar responsabilidades no dijo ni ha dicho nada. El director del Penal de San Miguel, Jorge Gómez, sigue en su escritorio, sin pronunciarse al respecto ni ha dado a conocer nada.

En tanto, el Secretario de Seguridad Pública, Rogelio López Maya, quien tenía una cita en el Congreso de Puebla para comparecer este lunes 24 de enero con motivo de la glosa del gobierno estatal, pospuso la reunión de trabajo para el 15 de febrero, porque sabe que sería cuestionado sobre el terrible caso.

Sin embargo, una buena fuente me asegura que es un hecho que el gobernador Barbosa cambiará por cuarta vez al titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Saskia Niño de Rivera, me confirma que lo único que ha recibido por parte de las autoridades de Puebla, en particular del gobernador Miguel Barbosa, son amenazas por el trabajo que ha realizado para conocer la verdad sobre el bebé en el penal de San Miguel.

Desde abril de 2021, el gobernador poblano alertaba de las terribles irregularidades y condiciones que se vivían al interior de ese penal, y se comprometió a corregirlo, incluso cambió al titular. Pero las cosas siguen igual o peor.

Al inicio de las investigaciones llevadas a cabo por Reinserta arrojaron que el bebé había sido sustraído de la Ciudad de México; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la caputal del país informó que no tiene ninguna información al respecto.

No hay nada aún que nos diga de dónde salió o quién era este bebé y lo que asombra más es la indiferencia con la que se ha llevado a cabo este caso, ni autoridades ni sociedad civil han levantado la voz para gritar JUSTICIA, era un solo un bebé! ¿Qué nos está pasando? Nos estamos convirtiendo en una sociedad que está normalizando la violencia, aún cuando ésta cada vez pone más en riesgo a la población infantil y eso no lo podemos permitir, no nos lo podemos permitir.

Sofía García

@Sofía García

MAAZ