Mazda podría duplicar producción en Salamanca

El inicio de una recuperación vigorosa en el sector automotor en México está en puerta, de acuerdo con lo que se empieza a escuchar de parte de algunas empresas como Mazda, que en unos meses hará un anuncio relevante en cuanto a las capacidades de producción en su planta de Salamanca, de acuerdo con lo que me dice Miguel Barbeyto, su presidente aquí:

“Estamos pensando en incrementar la producción. Estamos en 130 mil unidades producidas el año pasado. La planta da para 250 mil. Hay espacio para que tengamos mayor producción, y estoy seguro de que este año será el inicio de ese incremento”, señala en entrevista.

Si la empresa lleva a capacidad límite su producción en Salamanca, estaríamos hablando de 92 por ciento de incremento, casi el doble. No obstante, el movimiento podría ser no en el número, sino en el modelo producido. Actualmente la planta produce “Mazda 2, Mazda 3 y la CX 30”, pero Barbeyto revela que actualmente “el gusto del público está en las SUVs; la verdad es que el mercado las está demandando más y son las que tienen crecimientos de doble dígito”. No debería sorprendernos si la planta de Salamanca transforma su vocación para los vehículos más solicitados en la actualidad. Ya se verá...

Lo que es un hecho es que Mazda ha defendido e incrementado su participación de mercado en México: “por primera vez en 16 años ocupamos la sexta posición en volumen de ventas en el país (...) Nosotros traemos una estrategia bastante agresiva de expansión de la marca”, apunta Barbeyto, mientras que calcula llegar a un millón 80 mil unidades en 2022 en México, y “Mazda quiere tener una participación de mercado de 5 por ciento”.

QUINTANA ROO

Estupor y molestia entre los hoteleros y restauranteros de Quintana Roo por la forma en la que el secretario de Ecología, Efraín Villanueva, aplicará la nueva ley de gestión de residuos. Se advierte que se generarán muchas distorsiones de precio en cientos de productos, como jugos, cervezas, refrescos, etc. El escenario apunta a empeorar la economía de todos los quintanarroenses, al prohibir los materiales de un solo uso.

DEER PARK

Si López Obrador hace del anuncio de la compra de 50 por ciento de la refinería de Shell de Deer Park, en Texas, un espacio de reivindicación histórica, más allá de lo que implica en materia de negocios, crecerán las preocupaciones del otro lado de la frontera sobre la verdadera intención de la alianza en el T-MEC.

GRANHOLM

La visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos a México podría revivir a las generadoras de energía renovable. Crucemos los dedos, aunque el Presidente difícilmente se moverá de posición.

