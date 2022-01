AMLO y la agenda nacional

No cabe duda que la agenda nacional la genera el Presidente de la República y como muestra tenemos que durante su ausencia por haberse contagiado de COVID-19, por segunda ocasión, la información de la agenda política federal bajó la semana pasada.

Es por todos conocido que la comunicación de la actual administración depende de un ejercicio único como es la mañanera y que pocos personajes políticos son capaces de salir diariamente a responder preguntas planeadas y no planeadas por parte de las y los reporteros.

Las y los Secretarios, a excepción de Marcelo Ebrard, no han tenido la capacidad o el permiso de manejar una agenda mediática y política propia y eso ha generado que el Presidente de la República sea el vocero federal, es quien tiene la capacidad para hablar siempre de cualquier tema, no necesariamente debe ser en medio de una crisis política, porque lamentablemente el país y su gobierno se han acostumbrado a vivir en una crisis permanente y por ende, una respuesta perfecta a las crisis es que exista una nueva.

Sin duda, el descanso del Presidente y su comunicación no ha sido aprovechado por la "oposición" y es que no hay figuras mediáticas que puedan jugar ese papel a excepción de personajes como Lorenzo Córdova o Gustavo de Hoyos, pero desafortunadamente ellos no forman parte de algún partido opositor.

Esta semana inició en la Cámara de Diputados el Parlamento Abierto de la Reforma Energética y será interesante ver si algún perfil aprovecha para darse a notar, aunque es más un ejercicio ciudadano y de escuchar a expertos, pero habrá que estar atentos también al resultado y si algún actor de la oposición puede capitalizar y comunicar de manera efectiva lo que ahí se comente.

Rumbo al 2024 la oposición deberá construir personajes que sepan comunicar y sean constantes en los medios de comunicación para ver si tienen alguna oportunidad de competir por la presidencia, hasta hoy sólo escuchamos nombres de MORENA como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y hoy se suma Adán Augusto López, pero de la oposición los más aventajados son nombres de Movimiento Ciudadano como Luis Donaldo Colosio Riojas o Samuel García.

¿Será que el Parlamento Abierto sirva para que la oposición, en especial el PRI, el PAN o el PRD empiecen a buscar perfiles con una proyección nacional? porque hay que resaltar que el tiempo rumbo al 2024 corre, al igual que MORENA y MC con sus perfiles.

POR JOSÉ ALFREDO CEJA RODRÍGUEZ

ACADÉMICO UNIVERSIDAD PANAMERICANA

@ALFREDOCEJAR

