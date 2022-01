Alfredo Adame habla del libro que escribirá su ex Mary Paz Banquells

¿A QUIÉN CARAMBA LE IMPORTA LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA QUE SUFRIÓ MARY PAZ BANQUELLS? SALVO POR MORBO, NADIE VA A GASTAR DINERO EN COMPRAR EL LIBRO QUE ELLA ESCRIBA

¿Alfredo Adame qué opinas sobre el libro que va a escribir Mary Paz Banquells, tu ex mujer?

“No soporto. Es que Mary Paz dice que sufrió violencia psicológica conmigo… ¿Por qué cuando andaba de compras en Nueva York gastándose 15 mil dólares míos, no se largó o cuando andaba en el crucero del Mediterráneo asoleándose en Grecia, ¿por qué no se quejó de la “violencia psicológica” que disque padeció conmigo? Y ahora amenaza que va a escribir un libro acerca de la violencia psicológica que yo ejercí sobre ella.

“Lo primero que le digo es: ¿a quién caramba le importa la violencia psicológica que sufrió Mary Paz Banquells? Salvo por morbo, y la segunda es que nadie va a gastar dinero en comprar ese libro”.

“AUNQUE MIS PAPÁS SE DIVORCIARON Y YO VIVÍ CON MI PAPÁ, QUE PAGABA MI ESCUELA Y ME VESTÍA, YO NO REPITO MI HISTORIA DE INFANCIA PORQUE NUNCA TOMÉ PARTIDO POR ALGUNO DE ELLOS”

“El matrimonio de mis papás fue disfuncional, no hubo gritos ni groserías, pero desde que yo tenía siete años no se hacían caso, ni llevaban vida marital, dormían en cuartos separados y para mí fue muy natural que cuando cumplí 15, se divorciaron. Ninguno de los dos se volvió a casar, éramos cinco hermanos cuando mi mamá se fue a vivir a Xalapa, Veracruz, y yo no agarré partido, me quedé con mi papá que es quien pagaba mi escuela, me vestía y me daba de comer. Sólo mi hermano mayor tomó partido por mi mamá, por lo que mi papá y él dejaron de hablarse durante 20 años”.

¿Quieres hacer lo mismo con tu primogénito que lo que hizo tu papá con tu hermano, no hablar con tus hijos durante 20 años?

“No quiero dejar de hablar con Diego, ni con Sebastián ni con Alejandro, me ofendieron pero si vienen a mí, amigos como siempre, pero yo nunca les pediré perdón.”

¿Si odias tanto a Mary Paz, porque duraste casado 23 años?

“Nunca me debí haber casado con ella, yo ya la había cortado, pero su mamá que era perversa y malvada le dijo: -Métete en su cama y embarázate- se embarazó y le dije: -Órale, me caso, pero no quiero divorciarme, quiero una familia unida, te amo, te adoro- y tuvimos a nuestro primer hijo Diego, que fue un hijo muy querido y muy deseado por los dos”.

¿Y entonces por qué no les hablas a tus hijos?

“Fui el mejor padre y proveedor. Cumplí, cuando conocí a mi ex mujer me enamoré de ella, la corteje como novio, la respeté, nos casamos le di y me dio tres hijos, nunca le pegué ni le falté al respeto. Hasta después de 22 años de abusos que se me llenó el buche de piedritas, le cerré la llave económica y volteó a mis hijos en mi contra, Diego me retaba en mi propia casa a pesar de que yo soy el dueño de la casa y que el papá ¡soy yo!”, concluyó Alfredo Adame.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ