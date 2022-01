Monreal, taciturno

Llevaba varios días sin conversar con los medios de comunicación. Ayer reapareció. Pero a diferencia de otras ocasiones, Ricardo Monreal no mostraba la sonrisa y el buen humor que suele acompañarlo.

Profesional, ciertamente, el senador llevaba en mano una carpeta de ochenta y tantas páginas con todos los asuntos pendientes que habrá de proponer al grupo parlamentario de Morena para su discusión en la reunión plenaria que tendrá lugar los próximos días 29 y 30, previo al segundo periodo de sesiones y a la que acudirán Adán Augusto López y Marcelo Ebrard a su inauguración.

Un punto a subrayar al respecto. Los casos más importantes por venir –nombramientos y las tres reformas que interesan al Ejecutivo: la Eléctrica, la de la Guardia Nacional y la Político-Electoral- son reformas constitucionales que requerirán mayoría calificada.

Necesitarán “mucho consenso”, pero “con mucho diálogo y conciliación se pueden lograr”, mencionó el zacatecano, aunque el apunte más parecía un mensaje para los propios morenos dentro y fuera del Congreso.

De hecho, aunque reconoció las diferencias en torno al caso de José Manuel del Río –detenido en Veracruz- añadió:

“No es momento de divisiones internas, el momento es de unidad nacional. Creo incluso que el grupo parlamentario debe tener una buena relación con todos los grupos parlamentarios para lograr sacar adelante las iniciativas del presidente en materia constitucional”.

La palabra “conciliación” apareció varias veces entre sus comentarios, particularmente cuando salió a relucir entre las preguntas de los reporteros su posición dentro del propio grupo parlamentario, los rumores sobre su posible remoción como coordinador y la creación de un grupo alterno al interior de la bancada.

La respuesta de Monreal en ese sentido fue tajante:

“Soy coordinador, es lo que he sido los últimos tres años… No hay un grupo alterno. Hay un solo grupo, el grupo Morena y cada uno de los 61 senadores y senadoras tiene opinión propia. Se respeta la opinión aquí en el grupo y las decisiones se toman por mayoría. No hay pues ningún grupo distinto al del Morena ni tampoco hay la intención de formar otro grupo al interior de Morena”.

Y para aquellos que le acusan de deslealtad, recordó: “Hemos sacado adelante toda la agenda del presidente. El legislativo ha cumplido con fijar las bases para la Cuarta Transformación”.

Para todas las preguntas hubo respuesta. Pero el tono siempre fue sombrío.

GEMAS: Obsequio del presidente López Obrador: "Invité a participar (en el Servicio Exterior) a un ex gobernador del PAN, a Javier Corral, nada más que tiene doble nacionalidad y para ser embajador se requiere tener una nacionalidad, ser mexicano. Si se tienen dos hay que renunciar a una".

