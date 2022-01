Impunidad: FGR y PGR, entre los dos no armamos uno

Sin temor a equivocarme, no hay una sola época de la historia mexicana que podamos señalar como la época dorada de la procuración de justicia. En nuestro país la regla era que la justicia estuviera ligada a los designios del poder político. Ni la Secretaría de Justicia, ni la Procuraduría General de la República ni la subsecuente Fiscalía han podido acertar con total autoridad su misión de perseguir y encarcelar a aquellos que cometen delitos.

La impunidad a nivel nacional es casi 95%, según México Evalúa. En ese contexto se entiende la rampante inseguridad que prevalece por todo el país. Si tú cometes un delito, tienes una probabilidad de 95% de no ser castigado. Hasta parece incentivo. Los responsables de esta escandalosa cifra sin duda son las fiscalías estatales y la federal. No hay más. Para muestra, dos botones.

Desde hace 3 años, el INAI le ordenó a la Fiscalía que hiciera pública la carpeta de investigación del Caso Odebrecht. Hasta la semana pasada la FGR se dignó a atender la resolución. 3 años tuvieron que pasar para que la Fiscalía cumpliera con su trabajo y, cabe señalar que México es el único país de toda América Latina con CERO sentenciados por este caso de corrupción.

En Perú han caído presidentes, aquí nada se mueve. Hay testimonios parte del registro público hechos por altos directivos de la constructora brasileña en otros países que implican directamente a exfuncionarios mexicanos, pero aquí no pasa nada. Aquí apenas Lozoya está siendo procesado y él no fue el único operador ni beneficiario. Lavalle Maury también anda en las mismas, pero para la velocidad tortuguesca que caracteriza a la FGR, puede que el caso no se mueva mucho este año.

Durante estos 3 años, la Fiscalía quiso mantener el expediente bajo llave. Puede ser porque podría exhibirlos como inoperantes (que lo son), ineficientes (que lo son) o arteros cómplices. Hacer la carpeta pública pondría en el ojo del huracán a toda la Fiscalía porque probaría que o no pueden o no quieren hacer su trabajo. Son incapaces de hacerlo o de plano están coludidos con los posibles implicados. Yo me inclino más por la primera.

Lo peor es que en su mutación de Procuraduría a Fiscalía se esperaba una completa remodelación en su funcionamiento, pero los vicios siguen igual, los MPs siguen con una sobrecarga brutal de casos y con una fuerte incomprensión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. De otra forma no me explico que la impunidad siga alta y subiendo cuando este nuevo sistema penal lleva 6 años en funciones.

Alejandro Gertz Manero ha fracasado rotundamente en ejercer la nueva autonomía de la Fiscalía para convertirla en una verdadera máquina de persecución penal. La Fiscalía es un refrito de la Procuraduría. Es la misma gata pero revolcada, lo triste de todo eso es que entre las dos no hacemos una.