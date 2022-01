AMLO y el Tec de Monterrey

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dice preocupado por el despido de más de 300 mil personas de sus trabajos en diciembre, lo que impidió que el número total de empleados registrados ante el IMSS superara en 2021 la cifra de 21 millones de personas.

Pero el Presidente no ofreció ningún argumento objetivo para explicar por qué ocurrió la reducción. Más bien, eligió el ángulo de los principios morales: “se cancelaron contratos para no pagar prestaciones” (es de suponerse que se refiere al aguinaldo de diciembre). Con ello, el Ejecutivo apunta que los dueños de las empresas son avaros y gustan de explotar al trabajador. Para él no existe la estacionalidad de la demanda ni los ciclos económicos. No. Más bien está la ética: si contratas empleados eres bueno y solidario; y si los despides, eres desalmado e insensible.

Y encontró un culpable mayor, el Tec de Monterrey, que tiene, dijo: “el primer lugar en este diciembre en este mecanismo de despido”.

A las pocas horas, el Tec, encabezado por David Garza Salazar, respondió con un comunicado. En ese mensaje explicó que, de sus 30 mil catedráticos y colaboradores, 13 mil son profesores de cátedra. Muchas veces son personas cuyo trabajo principal está en otro lugar (un banco, un despacho jurídico, el gobierno, etc.), y sólo imparten una asignatura. Otras veces las materias no se repiten al siguiente semestre. Los profesores de cátedra aportan su experiencia del mundo real al aula.

Lo anterior explica por qué el Tec, siendo tan grande, puede ser la organización número uno en cancelaciones de contratos laborales. Es natural que al terminar cada semestre (en diciembre, por ejemplo) también terminen los contratos de miles de profesores de cátedra. Pero eso no es para evitar pagar prestaciones, ni para elevar la rentabilidad. De hecho, el Tec de Monterrey no tiene fines de lucro.

¿Por qué el Presidente eligió el argumento moral y no el objetivo para comprender la estacionalidad de las contrataciones del Tec? La respuesta únicamente la tiene él, pero siendo una persona tan documentada y enterada, como es, uno puede pensar que lo hizo con el propósito de enfrentarse con la institución. Sería inverosímil que no supiera que hay miles de catedráticos que terminan su relación laboral simplemente porque terminó el semestre antes de la Navidad.

AUTOS SONY

La convergencia de la tecnología con la movilidad fue la tendencia más notoria del CES en Las Vegas: la japonesa Sony presentó un prototipo de camioneta, la “Vision-S”, con un sistema de interfaz hombre-máquina muy innovador, y tecnología de sensores e imágenes única. Estos vehículos ya ruedan en etapa de prueba en Europa. Es un paso enorme de la empresa hacia la movilidad autónoma, que le coloca en el Nivel 2+, algo que quizá muy pocos veían venir hace apenas unos meses.

