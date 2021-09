Cambio de tema y de tono

A decir de Gustavo Madero, ese es uno de los objetivos principales del Grupo Parlamentario Plural (GPP) que han conformado cinco senadores de hecho: Cambiar el tema y el tono del debate.

—Me salgo de la órbita de la estrategia del grupo parlamentario de Acción Nacional porque “nos tienen atrapados como disco rayado con un discurso amlocéntrico”—, expuso el expresidente del blanquiazul.

Al igual que sus compañeros —Germán Martínez, de Morena; Nancy de la Sierra y Alejandra León, del PT; y del senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza— lo que buscan en esencia es “libertad”; romper las murallas que imponen los partidos y terminan por aislarlos.

Intentan despojarse del discurso polarizador, alejarse de las filias partidistas y de las fobias oportunistas; acabar con el “sí” a todo, o el “no” a todo. Queremos proponer “un discurso inteligente”, diría Álvarez Icaza.

“Nosotros queremos establecer puentes de entendimiento, cambiar el centro de gravedad de los partidos políticos a la realidad ciudadana. Buscamos un cambio de tono y un cambio de tema”, resumió Madero, a su vez.

Comenzaron sus charlas desde hace meses. Unas veces desde los pasillos del Senado, otras en cafés, y la idea de conformar una bancada fue tomando forma. Intentaron “echar” el Grupo Parlamentario en agosto pasado, con vistas al inicio de la nueva legislatura, pero no lograron. Les faltaba un miembro para completar los cinco que se requieren.

Lo platicaron con Ricardo Monreal. No había posibilidad de transitar así. Fue hasta ahora, cuando Madero decidió finalmente abandonar la bancada del PAN, que lograron el número requerido. Nombraron a Germán Martínez su coordinador, decidieron que la coordinación sería rotativa, y “se presentaron en sociedad”. Aún falta ver qué determina la Junta de Coordinación Política —lo hará en dos días—, porque los reglamentos no pintan a su favor; pero Los cinco esperan una respuesta política y no burocrática.

Monreal mira su intención con simpatía. Él mismo vivió algo semejante en 1997 cuando los priistas, para zafarse de la línea dura de su partido, formaron el Grupo Galileo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Cierto que entonces se trataba de un grupo “disidente” dentro del mismo grupo parlamentario, y ahora van por otro grupo parlamentario. Pero el origen es muy semejante: La protesta por la cerrazón de los partidos y la búsqueda de libertad e independencia frente a ellos.

Los cinco se consideran ya un Grupo Parlamentario “de hecho” y, advierte el ex director del IMSS, “lo seremos de derecho”. La decisión está tomada. Han iniciado el camino para ello. Con o sin la anuencia de la Jucopo.

•••

GEMAS: Obsequio del ingeniero Cuauhtémoc

Cárdenas durante el acto de perdón a los pueblos yaquis: “Es indispensable, señor Presidente, antes que nada, cancelar el Acueducto Independencia”.

