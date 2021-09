¿Aficionado al frente de Tigres?

“La ropa sucia se lava en casa”, decía mi abuela y hemos aprendido en el gremio periodístico que por más que a los técnicos se les cuestione sobre situaciones puntuales, la autocrítica, al menos hacia afuera, será inexistente.El problema es cuando ésta no llega hacia adentro del plantel, y en los felinos, como ocurrió en su tiempo en América, parece ser un ritual por parte de Miguel Herrera.

Ya son cuatro cotejos sin ganar por parte de una oncena que en la mayoría de sus puestos debería estar jubilada, o por lo menos renovada, para tener variantes. Siguen siendo los más viejos de la Liga MX.A su llegada, dijo que iba a generar competencia interna. Que pondría a los que iban a correr más, que respetaría jerarquías por las glorias que algunos de estos hombres han dado a la institución, pero que si no andaban dentro del campo, cambiaría. Nada más lejos de la realidad.

A excepción de Nico López, que fungía como líder de goleo del circuito, hasta que llegó a desbancarlo Berterame, Carlos González (centro delantero) lleva dos goles, y anota cada 310 minutos, es decir ¡casi tres partidos y medio! y sigue como titular indiscutible. Ya son casi dos torneos improductivos y sigue jugando.

Mismo caso de Salcedo y Reyes. Dice El Piojo que la defensiva es lo más solvente que tiene su equipo. Ya se le olvidó la paliza de escándalo que le propinó Seattle en la Leagues Cup, que Santos le debió meter por lo menos cuatro en el primer tiempo; León, de igual forma, al fallar un penal y un mano a mano de Elías Hernández frente a Nahuel, o que el peor Pumas de los últimos 10 años le tiró 17 veces en el partido. Tigres pudo ser pulverizado y aunque no fue así, son la novena defensiva, y siguen sin moverla, por lo menos, para fomentar esa competencia interna.

David Ayala, un joven que había jugado bien ante las lesiones de Pizarro y Carioca, es borrado cuando éstos regresan. Ante la baja del Chaka Rodríguez, a inicios del torneo, los laterales juveniles se mostraban bien o al menos mejor que los becados de Ferretti y de igual forma no juegan. Si Miguel pretende una transición ordenada para el próximo torneo pudiera entenderlo; de lo contrario, el fantasma del brasileño reencarnó en él, dado que pone casi el mismo cuadro.

Finalmente llegó la gota que derramó el vaso: dijo que no había que preocuparse por las lesiones musculares. Carioca y Leo Fernández salen de la cancha antes del minuto 15 en un mismo partido, y Florian hizo lo propio en la última jornada. El argumento de un entrenador profesional fue que“¡la malaria nos persigue”; hágame usted el favor.

Señores, Herrera es un excelente motivador, al que en sus anteriores equipos le ha bastado con eso y generar lucha por los puestos. Pero en San Nicolás se busca a un entrenador, no a un aficionado que atribuya lesiones al destino y no pueda explicarlas ni voltear a ver lo que se hace mal. El tiempo nos dirá qué tan equivocados, o no, estábamos, pero, de momento, el nuevo estratega de Tigres es incongruencia pura andando.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

TWITTER: @JOSE_IGA

PAL