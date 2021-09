¿Nueva bancada en el Senado?

Un grupo de cinco legisladores en el Senado solicitaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que una fracción de legisladores conforme un bloque plural supuestamente para elevar el debate y hacerlo sin partidismo.

El grupo no va contra Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo del Senado, sino contra Palacio Nacional y el fanatismo de los legisladores del partido en el poder, de acuerdo con fuentes que revelaron la estrategia a esta columna.

Por ahora, el plan en el que están de acuerdo algunos coordinadores parlamentarios que conforman la LXV Legislatura de la Cámara Alta, es darles la representación en la Jucopo, órgano rector del parlamento, para fijar posturas sobre los temas que ingresan o surgen como cámara revisora.

El reglamento no permite la creación de nuevos grupos, menos si como tal no compitieron en las elecciones que llevaron a los integrantes de la Legislatura a un escaño; sin embargo, aunque no debería ser así, en el Congreso los acuerdos han “matado” el reglamento más de una vez. El PRD no debería ser bancada porque tiene tan solo tres de los cinco que se necesitan para tener reconocimiento como tal.

Por eso, Germán Martínez Cázares, será coordinador del grupo plural, mismo que además estará conformado por Emilio Álvarez Icaza, Alejandra Del Carmen León, Gustavo Madero y Nancy de la Sierra, quien será la vicecoordinadora. Después se rotará.

Germán Martínez pasó de decir "vamos a chingar al Peje" cuando era representante del PAN ante el IFE a presidente de ese mismo partido, para luego renunciar a su militancia y extrañamente volverse cercano de López Obrador en 2018, al grado tal de hacerse de la candidatura al Senado.

Pero al inicio del sexenio fue nombrado director del IMSS, cargo al que renunció un año después y marcó su raya del gobierno federal; ahora busca dejar atrás todo lo que huela a Morena para crear una nueva bancada, proyecto en el que viene trabajando desde hace unos meses.

Nunca militó en Morena y al volver a su escaño no necesariamente se disciplinó con la línea política dictada desde Palacio Nacional. En más de un proyecto de ley dio su voto en contra.

Varios legisladores han expresado su apoyo a esta nueva corriente parlamentaria, entre ellos el priista Manuel Añorve.

El grupo plural fijará postura este martes. Dirá que escucharán las iniciativas del presidente, pero que no tienen dueños ni jefes y que mucho menos serán alquiler de nadie.

LOS PERFILES. Emilio Álvarez Icaza llegó al Senado impulsado por la coalición Por México al Frente, pero ahora se asume como legislador independiente. Su llegada a la Cámara alta fue muy cuestionada por su apoyo manifiesto al excandidato presidencial Ricardo Anaya, de Por México al Frente.

Alejandra del Carmen León Gastélum militó en el PRI y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) antes de pertenecer a Morena para buscar la candidatura al Senado. Es una política de Mexicali que se dio a conocer más por escándalos que propuestas y trayectoria. En la última polémica fue ‘bautizada’ como “Lady Champagne”, pues tras el triunfo de López Obrador a la presidencia, publicó un video en su cuenta de Facebook, donde decía que brindaba con champagne y no con cerveza porque y llamó cucarachas fumigadas a sus adversarios.

Nancy De la Sierra es esposa de José Juan Espinosa, el controvertido exalcalde de San Pedro Cholula, Puebla, estuvo quince años de militancia en el PRI y en 2018 se unió al PT. En 2016 se dio a conocer no solo por ser candidata del PRI en Puebla sino por asegurar odiar a sus paisanos; la apodaron #LadyTeziutlán.

Gustavo Madero fue presidente nacional del PAN y tras ganar la senaduría pidió licencia para ser el secretario de Gobierno de Chihuahua con el gobernador Javier Corral, pero al ser derrotados este par por Maru Campos en la contienda interna por la candidatura de la entidad, Corral se quedará sin partido y Madero en la orfandad política.

Esos cuatro, junto con Germán buscan ser un grupo plural y de alto nivel de parlamento.



Uppercut: A las 10 de la mañana de este martes Nancy De la Sierra y Emilio Álvarez Icaza darán en el Senado todos los detalles adelantados en esta columna.

