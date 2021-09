Coalición PRI-PAN-PRD ya está en riesgo

Los grandes ausentes en la reunión de ayer del bloque opositor, un día después de que alcaldes electos fueran reprimidos por la Policía de la Ciudad de México, fueron los alcaldes, el coordinador de la Cámara de Diputados y el presidente nacional del PRI. ¡Todos del Revolucionario Institucional! En cambio, estuvieron presentes los alcaldes, coordinadores parlamentarios y presidentes del PAN y PRD.

Los priistas ofrecieron diversas justificaciones o de plano guardaron silencio absoluto a la pregunta de esta columna cuando se buscó la versión por separado entre algunos de los faltistas: ¿Por qué no estuvieron en la conferencia en la que líderes del PAN y PRD exigieron una disculpa pública de la jefa de Gobierno de Ciudad de México y la renuncia del secretario de Gobierno, por el uso de la fuerza púbica en contra de los alcaldes electos de oposición?

Contestaron que tuvieron reunión con Alito Moreno, presidente nacional del PRI, en la que participaron concejales, alcaldes, diputados y miembros de la dirigencia de la Ciudad de México o que tenían compromisos contraídos con anterioridad o simplemente dejaron en visto el mensaje.

Todavía no empieza la LXV Legislatura y la coalición ya está desarticulada. Morena seduce al PRI para revivir el PRIMOR, porque al partido en el poder no le conviene el frente opositor en la Cámara de Diputados. La tarde del lunes, después de los sucesos en el Centro de la ciudad, cuando granaderos le rompieron el puente de la nariz a Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón por el PAN, Nacho Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, declaró que no descartaba una alianza con el PRI, con el objetivo de obtener los votos necesarios para aprobar reformas constitucionales de la 4T.

Y a la mañana siguiente, o sea este martes, los priistas dieron la espalda a sus aliados, con los que trazaron un proyecto electoral en la que recibieron candidaturas a lo largo y ancho del país y cedieron espacios para llegar juntos a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, como una “verdadera coalición por el bien de México para salvarla de una dictadura”. Todavía no empezaba la nueva Legislatura y el PRI evidenció que la coalición opositora Va por México está en riesgo. La única priista que estuvo presente fue Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, como vocera de la Unión de Alcaldes de oposición.

Faltaron Alito Moreno, presidente del PRI; Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro; Gerardo Quijano, alcalde electo del PRI en Magdalena Contreras y Adrián Ruvalcaba, alcalde reelecto en Cuajimalpa.

•••

UPPERCUT: Los líderes presentes y que trataron de simular el riesgo en que la coalición arranca la LXV Legislatura camaral fueron: Jesús Zambrano, Marko Cortés, Jorge Romero, Luis Cházaro y los alcaldes electos de oposición.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ