Carambola política

Tanto anunciar y anunciar su salida de Gobernación –algunos desde antes incluso de que tomara posesión–, hasta que finalmente ocurrió. Se va Olga Sánchez Cordero y el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López toma su lugar en el Palacio de Cobián. La exministra vuelve al Senado. Ocupará la Presidencia de la Mesa Directiva si no hay mayor objeción en las bancadas.

Un hecho determinó su caída: falló al operar en el Congreso en dos ocasiones consecutivas, la votación de un tercer periodo extraordinario para sacar adelante la ley reglamentaria de la Revocación de Mandato.

El senador Ricardo Monreal advirtió de esa derrota. Pero López Obrador no le creyó. Desconfiando del zacatecano, envió a la titular de Segob a cabildear y demostrarle que sí se podía. De haberlo logrado la ex ministra la encomienda, el Presidente de la República hubiera tenido los elementos para demostrar no sólo la incompetencia del zacatecano, sino –de nueva cuenta– su “traición” a él y al partido.

Es el argumento de los radicales y del equipo de Claudia Sheinbaum: traición. Traición en la elección de junio pasado. Traición en la Ciudad de México. Ese es el fuego que alimentó a AMLO para lanzar a doña Olga a la arena. No midieron que en esa batalla no sólo Monreal buscaría poner a salvo su cabeza, sino que la oposición PAN-PRI-PRD y hasta Movimiento Ciudadano (gracias a la presión que ejerció Dante Delgado entre los suyos en la última sesión de la Permanente) también se jugaba una partida fundamental para su devenir.

Y el empoderamiento que le dio AMLO en los últimos meses –abriéndole mayor espacio de negociación con los gobernadores y con el Congreso federal y los estatales– no fue suficiente para cumplir sus deseos. Poca fuerza y tiempo nimio obsequió a su secretaria de Gobernación para esa encomienda.

Le da a cambio la Presidencia del Senado. Posición que da lustre y exposición pública; y probablemente Sánchez Cordero se convertirá en una “correa” importante con Palacio Nacional, sobre todo si Andrés Manuel mantiene la frialdad hacia Monreal (aunque ya ayer se reunieron para revisar los planes de trabajo). La ex secretaria –además de representar al Senado, asistir a los eventos presidenciales, conducir las sesiones– apoyará al zacatecano a sacar las reformas que quiere el Presidente.

En este nuevo rejuego de posiciones políticas, Adán Augusto llega a una Secretaría de Gobernación con más poder –personal y operativo– y se convierte inevitablemente en aspirante a la sucesión presidencial, aunque la decisión de López Obrador tiene más que ver con la confianza y la lealtad. Para Monreal, aún como coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, la carambola lo aleja de la carrera hacia el 2024.

•••

GEMAS: Obsequio del panista Santiago Creel para AMLO: “Presidente, ¡supere sus resabios!”

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

MAAZ