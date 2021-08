Así como en 1997

Ni más ni menos que 24 años después, con otros colores y nuevos rostros, atestiguamos en la Cámara de Diputados el intento del partido en el poder por mantener su hegemonía frente a la oposición, a pesar de haber perdido la mayoría.

En 1997 fue el PRI, partido hegemónico con cerca de 70 años en el poder, el que rechazaba soltar su liderazgo en San Lázaro. Los legisladores priistas –en un intento de boicot– ni siquiera asistieron a la instalación de la Cámara en la que PRD, PAN, PT y PVEM eligieron al coordinador de la bancada perredista, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva.

Ahora en 2021 es Morena –con apenas tres años sentado en la silla presidencial– el partido que intenta a toda costa mantener el control de los órganos legislativos (Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, secretaría general) por sobre sus opositores: PAN, PRI, MC, PRD.

A falta de mayoría, las huestes de López Obrador andan inventándose una “megabancada” con sus aliados del Verde y del PT para imponerse. Evocan para ello un artículo en la ley que nadie sabe a ciencia cierta cuál es, dónde está.

Del lado de la oposición los priistas cuentan con una ventaja: la instalación de la Cámara –en la que los diputados rinden protesta– es conducida por una Mesa de Decanos. Y resulta que quien preside esa instancia es el decano de mayor edad e historial legislativo. En este caso, Augusto Gómez Villanueva.

Y lo que ya advirtió a los morenos Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, es que si no se da el reparto de los órganos legislativos tal y como la indica la ley, mantendrán la Mesa de Decanos (o sea, el tricolor al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados) durante todo el año.

Por supuesto que el ambiente político es intenso. Van y vienen llamadas, amagos, acusaciones entre uno y otro bando. Tal y como en el 97. Andan “sobre excitados”, describió en aquellos tiempos –esos sí inéditos– el entonces líder de la bancada priista Arturo Núñez.

Quien terminó interviniendo en el diferendo y bajándole las ínfulas a los priistas fue el presidente de la república, Ernesto Zedillo. Hasta aceptó que Porfirio respondiera su tercer informe.

Eso ocurrió el 1° de diciembre de 1997. Ahora, la LXV ha de instalarse el próximo domingo 29 de agosto.

La pregunta es ¿cómo se definirá esta vez la confrontación entre el partido en el gobierno y la oposición? ¿A semejanza del 97? ¿O la 4T se impondrá con el aval de AMLO?

•••

GEMAS: Obsequio de Ricardo Monreal: “Desde el primer día que se me designó (coordinador de la bancada de Morena en el Senado), siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros…Me mantengo si los compañeros lo deciden. Me mantendré. Y si no, que revoquen mi mandato…”

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

dza