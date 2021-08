En apoyo al New York Times

Esta madrugada se esperaba el arribo a la Ciudad de México de más de un centenar de colaboradores del New York Times en Afganistán.

Probablemente cuando lea estas líneas, el vuelo procedente de Kabul con escala en Qatar, habrá aterrizado en el aeropuerto internacional de la CDMX y sus pasajeros, todos ellos afganos, estarán realizando sus trámites para ingresar a nuestro a país.

El apoyo mexicano al diario encabezado por Arthur Gregg Sulzberger derivó, según nos informan, de un acuerdo de colaboración directo entre la cancillería mexicana y el periódico neoyorkino –con conocimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos-.

Dado el peligro en que se encontraban periodistas, traductores, camarógrafos, fotógrafos y personal de apoyo a The New York Times en Afganistan, luego de la toma del poder por el Talibán, el gobierno mexicano ofreció abrirles las puertas en una especie de “remain in México”, en lo que deciden su futuro: Si se quedan en nuestro país o buscan su reubicación en un algún otro lugar seguro, sea en EU u otro país.

Hasta donde sabemos, otros medios de comunicación estadounidenses –al enterarse del apoyo del gobierno mexicano a la “Dama Gris” para con sus colaboradores en Afganistán- han solicitado también su colaboración a la Secretaría de Relaciones Exteriores para albergar a sus trabajadores afganos que logren salir del país en esta crisis por la que atraviesan.

De ahí que probablemente en los próximos días veamos llegar más exiliados procedentes de Kabul.

LA CONSULTA DE SANTA ANNA.- Amantes de la lectura suelen hallar perlas extraordinarias entre las páginas de la historia. De nuestra historia nacional en este caso.

Esta trata de una consulta popular. La consulta a la que convocó Antonio López de Santa Anna, en diciembre de 1854, para que los ciudadanos decidieran si debía continuar en la silla presidencial, o si debía renunciar.

Una breve reseña de ese episodio aparece en la Historia general de México, editado por El Colegio de México, en sus páginas 590 y 591, dentro del capítulo “El liberalismo militante” bajo la firma de Lilia Díaz. Cuenta al respecto:

Pretendiendo demostrar su popularidad, Santa Anna publicó una circular en la cual hacía un llamado a los ciudadanos para que expresaran “con absoluta libertad” su opinión sobre si el presidente de la república habría de continuar en el mando supremo o, en caso contrario, a quién entregaría inmediatamente el poder. La votación se efectuó el 1 de diciembre, y aunque nadie creía en la verdad de lo expuesto en el plebiscito, hubo algunos que lo tomaron en serio y respondieron negativamente a la primera pregunta y a la segunda propusieron para encargarse de la presidencia a Juan Álvarez y a otros ciudadanos. El gobierno expidió días después una circular mandando que fueran presos o juzgados como conspiradores los que habían votado por Álvarez.

Computados los votos, se expidió el 1 de febrero un decreto declarando ser voluntad de la nación que Santa Anna continuara al frente del gobierno, y al día siguiente éste expidió un manifiesto agradeciendo “la omnímoda confianza con que por tercera vez se le había honrado”.

GEMAS.- Obsequio de Jorge Romero, coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, ante la intención de Morena de presidir tanto la Junta de Coordinación Política como la Mesa Directiva: “Lo que sí les puedo asegurar es que no venimos en un plan suavecito. Haremos cumplir la ley".

