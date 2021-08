Defensa en Conaliteg

La semana pasada, en este mismo espacio, hablamos sobre la licitación que ganó la empresa Morgan Express S.A de C.V., para la distribución de libros de texto gratuito en las regiones del Sureste, Norte y Golfo del país y que fue emitida por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg). Al respecto la compañía, a través de su representante legal, envió información a este medio de comunicación en relación a dicho contrato.

A través de un documento y atendiendo a su petición de derecho de réplica sobre el contrato derivado de dicha licitación, en donde se mencionó que ascendía a 39.3 millones de pesos y uno máximo de 78.3 millones de pesos para distribuir libros de texto, aclara que sólo le correspondió el 30% del convenio, pues como se detallaba en la entrega anterior, para concursar en la licitación LA-011L6J001-E16-2021 participó de forma conjunta con Express Tres Fronteras S.A. de C.V.

No obstante, dicho porcentaje no era de conocimiento público debido a que el documento donde deberían reflejarse las responsabilidades de cada firma, en específico para este acuerdo, no se encuentra disponible en Compranet.

A su vez, la misiva explica que en el concurso se dieron cita otras seis concursantes y menciona que el contrato no le fue asignado de manera global; ya que participó de manera conjunta con otra empresa “a fin de brindar la cobertura requerida por la Comisión y por consiguiente el monto adjudicado” es distribuido entre ambas empresas.

Por otra parte, se menciona que Morgan Express y Express Tres Frontera no fueron las únicas en realizar ajustes tras los ajustes aritméticos, sin embargo, tal como se observa en la página 5 del respectivo fallo, fueron las empresas mencionadas en realizar las modificaciones en apego al artículo 55 del Reglamento.

Además también aclaró que Fernando Amador Morato Ganem no se involucró en el proceso de adquisición, ni suscribió ningún documento.

El documento firmado por David Olvera Villa, director jurídico y representante legal de Morgan Express, relata que los contratos obtenidos por Morgan Express a lo largo de diferentes administraciones, como se comenta en la publicación, han cumplido a cabalidad con todos los requerimientos y autorizaciones necesarias.

Mencionó que pese a la crisis que ha dejado la pandemia, se ha mantenido en el sector dando la oportunidad de mantener a más de 100 colaboradores.

Por su parte, Antonio Meza destacó que en este gobierno, las adquisiciones están apegadas a la normativa y el acompañamiento de la Oficialía Mayor de la SHCP, así como la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP; y en su periodo como titular de la Conaliteg no “participó en trámites ni procesos adquisitivos”, ya que los gestiona la coordinación Administrativa de la Conaliteg.

En la misiva dijo que “dichos procesos han generado importantes ahorros, en los dos últimos años; y respecto a sus comentarios en tiempos pasados; se trata de acusaciones mediáticas que fueron acreditadas por los órganos de fiscalización.

Cabe destacar que la columna publicada el pasado 10 de agosto se basa en documentos oficiales, como bien cita la carta aclaratoria, pues en todo momento se fundamentó la investigación con fuentes oficiales, pero no se contextualizaron los argumentos que señala Morgan Express S. A. de C.V.

UNA OLA QUE NO PARA

Pese a que México es uno de los países con baja incidencia en la adquisición de seguros; el temor a que darse sin recursos o no tener dónde atenderse por complicaciones del COVID_19, los mexicanos buscan un seguro que les cubra gastos médicos mayores.

Poco más de 11 millones de pólizas en 2020 han sido colocadas, es el dato más reciente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) que dirige Sofía Belmar.

La institución reportó también un incremento de 8.6% en la contratación de seguros en México el año pasado, aunque el universo total apenas cubre el 9% de la población mexicana, esto se debió al impacto que ha tenido en el país la pandemia. ¡Uff! aún esto no termina.

