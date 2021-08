Construyendo un futuro digital ciberresistente: cómo protegernos para afrontar los retos de la ciberseguridad

Al hablar de ciberataques, no podemos pensar en que “tal vez” podamos ser víctimas. No es un tal vez, es un cuando.Y el momento de prepararse es ahora. No podemos insistir lo suficiente en la importancia de la ciberresistencia para construir nuestro futuro digital seguro. Esto hace que sea extremadamente importante que las empresas y organizaciones, sin importar su tamaño y el sector al que pertenezcan, despierten ante la necesidad de crear una cultura de ciberseguridad y comiencen a invertir en una estrategia de ciberseguridad efectiva que proteja tanto su infraestructura crítica como su información sensible y la de su clientela.

La preparación es la prevención.Esta es la mejor práctica de ciberseguridad para mitigarun posible incidente de seguridad. Recordemos que, cuando se habla de seguridad, los seres humanos somos tan fuertes como el eslabón más débil. Una persona sin formación en la materia puede ser quien detone un ciberataque, poniendo en riesgo su lugar de trabajo. Para que una estrategia de ciberseguridad sea exitosa, la fuerza laboral debe estar formada en temas de seguridad, políticas de la empresa ynotificar posibles incidentes. Incluso las mejores defensas técnicas pueden desmoronarse cuando el personal laboral realiza acciones que dan lugar a una costosa brecha de seguridad.

Educar a quienes laboran en empresas y organizaciones,fomentar la concienciasobre las políticas de la empresa y las mejores prácticas de ciberseguridad a través de formación periódica, seminarios, clases, cursos en línea y simulacros es la mejor manera de reducir la desinformación y mitigar el riesgo ante un posible ciberataque. Por ejemplo, Metabase Q, empresa líder de ciberseguridad en América Latina, presenta este año la segunda edición del Programa Ejecutivo de Cibersegruidad (CEP), diseñado para proporcionar un conocimiento profundo de ciberseguridad para líderes de las distintas industrias.

Esta capacitación es la más actualizada del mercado. Metabase Q, referente en materia de ciberseguridad, ha compartido información sobre Janeleiro.mx, un malware que tiene como objetivo atacar a las personas usuarias de banca en línea y plataformas de cripotomonedas y, días después presentaron en DEF CON 29 un nuevo ataque de fuerza bruta a tarjetas EMV, denominado PINATA. En ese sentido, podemos asegurar que, quienes participen en ella, tendrán acceso a información de primera mano, además de prepararse mediante simulaciones y conversaciones con líderes de la industria para prevenir y combatir los ciberriesgos que actualmente acechan a las organizaciones.

La ciberseguridad es una cuestión holística que debe considerarse en un plano más amplio, las organizaciones deben comprender que la tecnología no es el fin de las ciberamenazas. El mantra secreto para una estrategia de ciberseguridad efectiva es sencillo: "si no la implementas de la manera correcta, no te ayudará en nada". El enfoque debe cambiar de una visión centrada en la tecnología a otra más orientada a procesos y personas.

POR ALEXANDRA MOGUEL

@METABASEQ

WWW.METABASEQ.COM

