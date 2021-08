Relación México-Estados Unidos: Nuevas reglas

Son muchas las diferencias entre México y Estados Unidos en temas como cambio climático, migración, comercio, derechos laborales, democracia, seguridad, entre otros. El Presidente Andrés Manuel López Obrador tardó demasiado en felicitar al Presidente Biden, reflejando su preferencia por Donald Trump, quien había dejado que AMLO llevara adelante su agenda doméstica a cambio de que México contuviera a los migrantes centroamericanos. La pregunta es ¿cómo el gobierno Biden logrará que México atienda sus prioridades sin que haya un rompimiento?

Para AMLO es importante llevar una buena relación sin que EUA se entrometa en asuntos que considera internos, como es su proyecto de poder. Se trata de una negociación en la que se ofrecen apoyos sin tener que ceder en puntos prioritarios.

El pasado miércoles 11 de agosto, fue ratificado por su senado norteamericano, el nuevo embajador de EUA en México, Ken Salazar, quien buscará el respeto de las inversiones americanas en el sector energético. A cambio EUA podrá ofrecer inversiones en autos eléctricos y otros sectores de punta.

Esta misma semana se realizó la visita de un grupo de altos funcionarios de EUA, lo que refleja la urgencia de los temas migratorio, seguridad y democracia. Un día antes, se efectuó la conversación telefónica entre AMLO y Kamala Harris. Se espera que pronto se acuerde una reunión entre Biden y AMLO.

El tema que más preocupa a Biden hoy es el control de la migración para lo que necesita a México. Kamala Harris ofreció 8.5 millones de vacunas adicionales para ayudar en la reactivación económica.

Estados Unidos puede contener las demandas laborales contra México, ofreciendo apoyo para que se implementen las reformas laborales del TMEC. Ambas partes deben evitar restricciones a productos agropecuarios, mientras México y Canadá buscan flexibilizar las reglas de origen del sector automotriz, difíciles de cumplir. Existe la impresión de que México es indolente en la lucha contra el crimen, lo que es importante cambiar fortaleciendo la cooperación que quedó trunca después del affaire Cienfuegos.

La demanda ante un tribunal de Boston en contra de los productores de armas no es sustituta del combate al crimen, aunque sea un apoyo a Biden contra las ventas de armas en su propio país que alimentan el contrabando de armas a México. La democracia en México y su apoyo a gobiernos no democráticos es un punto álgido seguramente, pero es factible que, en este punto, a cambio de apoyos en otros rubros, el gobierno mexicano busque que la administración Biden no exija demasiado.

Para Estados Unidos es importante un México democrático, en crecimiento, que deje de ver hacia el pasado y que sea un socio confiable hacia el futuro. En este esfuerzo, es importante convencer al gobierno de México de que cambie sus prioridades en materia energética, que fortalezca la lucha contra los cárteles, y que deje de apoyar a gobiernos autoritarios en América Latina.

Por Gerardo Traslosheros

