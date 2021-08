La mimetización de Ryan Reynolds con Deadpool

Para seguir reactivando el mundo del cine en plena pandemia, este fin de semana llega a los cines Free Guy, la nueva película de Ryan Reynolds que nos lleva de la mano por el mundo de los videojuegos, pero también nos lleva a reflexionar sobre distintos temas.

Completamente mimetizado con Deadpool, Ryan Reynolds produce y protagoniza Free Guy (que en México le agregaron al título: Tomando el Control), una cinta que llega casi hecha a la medida para los gamers y la gente que disfruta mucho del mundo de los videojuegos, pero sobre todo para aquellos muy abiertos a explorar nuevos horizontes en cuanto a proyectos audiovisuales se

refiere.

En la cinta, Reynolds interpreta a Guy, un empleado de un banco quien tras darse cuenta que su vida es un constante loop, aburrida y sin mayor sentido, un día decide cambiar la rutina y en ese momento entiende que es parte de un videojuego, uno de los más populares entre los expertos en la materia y que está teniendo un impacto tremendo a nivel mundial. Guy rompe con todas las reglas cibernéticas desafiando a los jugadores, pero sobre todo a los programadores que no entienden lo que sucede con dicho personaje. Para que ustedes vivan la misma experiencia que yo que llegué a ciegas a ver esta película, hasta aquí les voy a contar sobre la historia para que mejor la vean y juzguen por ustedes mismos.

La película llega en un momento muy adecuado para todos pues nos hace falta reír y distraernos con cosas que nos saquen por completo de la rutina, del home office y school, de tanta noticia fuerte que escuchamos todos los días, y sobre todo porque a pesar de ser una cinta que de cierto modo está hecha para un público muy particular (los gamers), para los que estamos un tanto

alejados de ese mundo, también nos lleva a reflexionar sobre algunas cuestiones de la vida. En particular a mi me llamó mucho la atención cómo es que este personaje que era secundario en la historia del videojuego, de repente toma el control de su vida para convertirse en u waititin héroe. Esas historias a mi siempre me inspiran y sobre todo cuando el mensaje te llega de una manera

muy orgánica, que casi ni se siente porque la cinta está contada de tal manera y en un tono muy específico que resulta casi imperceptible lo que te está dejando en un nivel más interno.

Es importante decir que Free Guy te lleva automáticamente a pensar en Deadpool, pues el lenguaje, así como el tono y quizá la narrativa son muy del estilo de dicha cinta también producida y protagonizada por Ryan Reynolds, quien para mi gusto ya se comió al personaje (o quizá el personaje se lo comió a él), lo cual no es necesariamente negativo pues la llegada de este

antihéroe en 2016 de cierta forma marcó un estilo sobre cómo debían ser contadas las historias de los antihéroes y que después fue imitada por otros. Y si bien es cierto que a partir de la pandemia el concepto de héroe cambió radicalmente, pues hoy esos llevan bata blanca, este personaje nuevo que interpreta Ryan Reynolds nos muestra también a otro tipo de héroe.

De este tema platiqué con Ryan Reynolds en una entrevista virtual, de esas que parece llegaron para quedarse: “Creo que existe una razón por la cual yo estuve gravitando en esta película y a mi me encanta la idea de que un héroe puede ser una persona que de cierta manera filtra información a través de los lentes del optimismo, alguien que tiene esa inocencia, ingenuidad y dulzura y esa forma tan honesta de ver el mundo, cuando por ejemplo Deadpool es un antihéroe, un poco más cínico, pero en realidad lo dos son mucho más parecidos que diferentes porque los dos son como niños y siempre se salen con la suya porque son muy infantiles, pero me encanta esta idea de tener al héroe de cero, que los que están atrás tomen el control de su vida y las situaciones

alrededor de ellos. Yo creo que de cierta manera habla del ahora pero realmente en 2019 cuando estábamos haciendo la película, cuando la estábamos filmando, era increíblemente relevante sobre lo que estaba sucediendo entonces, había mucha oscuridad en las noticias y por supuesto que las cosas se pusieron peores y entonces la película ahora se siente aún más relevante

especialmente para nosotros porque realmente logra que la gente salga con una sonrisa del cine y ahora esa es nuestra meta y estamos muy contentos de que se pueda estrenar ahora”.

La cinta es dirigida por Shawn Levy (Stranger Things), y también protagonizada por la actriz británica Jodie Comer y el cineasta Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok), quien en esta ocasión dejó guardado al director para sacar sus talentos como actor e interpretar a un villano muy divertido a la vez que odioso en esta historia que sin duda conquistará a muchos.

El filme es divertido y cumple con lo que promete, además de que cuenta con unos caemos muy originales de personajes que por lo menos a mi, me sacaron una sonrisa. Si tengo que decir que si tu no eres de la onda de los videojuegos o si no tienes un sentido del humor amplio, probablemente veas como una mafufada todo lo que ocurre en la película que por el momento

solo se estrenará en cines, no así en streaming, así es que mi recomendación es que vayan pronto a verla a las salas porque con estos semáforos epidemiológicos, nunca se sabe lo que pueda suceder con los cines.