Nunca se nos había insultado con mentiras

Los golpes y la persecución a periodistas “no es nuevo, ni es patrimonio del presidente López Obrador”.

Raymundo Riva Palacio recuerda “problemas serios” en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; “peores”, en el de Ernesto Zedillo; ni qué decir —donde fuimos compañeros de tragedia— en el gobierno de Vicente Fox; pero también con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y con Andrés Manuel López Obrador. La diferencia ahora, en opinión del autor de la columna Estrictamente Personal, es que hoy ese embate contra los periodistas está totalmente generalizado: “No somos cinco, no somos diez, ¡somos todos!”

Y la otra gran diferencia: “Nunca, se nos había difamado y se nos había insultado con mentiras; con mentiras flagrantes. Esta es una enorme diferencia”. Un Presidente, un gobierno, tiene el derecho de reclamar, ya no digamos por una información que sea falsa, o porque no está balanceada, porque hay veces que se equivoca un medio y publica o difunde algo que es impreciso o ya incluso obsoleto, apunta el periodista. “Pero aquí no es así: aquí te dice flagrantemente: ¡es una mentira!”, y lo peor es que lo sostienen con una mentira, esa sí, flagrante. En la charla que sostuvimos para Heraldo TV, le pregunté a Riva Palacio si desde el gobierno de AMLO habían solicitado su renuncia, o si los comentarios vertidos en la mañanera habían afectado su relación con el medio en el que se publica su columna.

Su respuesta fue así: -¡No! Ninguna petición; lo que no puedo decir ni de Enrique Peña Nieto, ni de Felipe Calderón, ni de Vicente Fox. Ellos lo pidieron exprofeso. En este caso no lo han hecho, y yo creo que no lo va a hacer. Aunque (AMLO) está lleno de confusiones y se le cruzan los temas conceptuales, hay cosas básicas que sí alcanza a percibir, como esto. Él no puede estarle pidiendo a ningún medio ‘oigan, corran a éste…’ Va contra su naturaleza. El ex director editorial del periódico El Universal; director-fundador de Milenio, El Independiente, 24 Horas y actualmente al frente del diario en línea Eje Central, toma con humor el reconocimiento al Pinocho de Oro que le endilgaron en la mañanera. Pero eso no le impide señalar la estrategia que, desde su perspectiva, sigue el presidente López Obrador: La intimidación, la censura previa. -El hecho de exponer a los medios reconocidos, a periodistas reconocidos (en el sentido de que trabajan en esto y no son improvisados que sacó de la manga Jesús Ramírez para ponerlos ahí a bolearle los zapatos al Presidente), es indirectamente intimidar a los medios.

A los dueños de los medios, ¡por supuesto que les provoca un doble pensamiento el escuchar las críticas del Presidente, sobre uno de sus colaboradores o de sus periodistas, indica. “Seguro se preguntan si estarán haciendo lo correcto”. Pero de lo que no cabe duda, asienta Riva Palacio, “es de que está intimidando a los dueños de los medios”.

