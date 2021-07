Lineamientos para la neutralidad de la red

Recientemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió los Lineamientos de Neutralidad de la Red. Tienen por objeto establecer criterios a los que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet, mediante redes públicas de telecomunicaciones, al implementar gestión de tráfico y administración de red.

El principio de Neutralidad de Red se refiere a la obligación de los Proveedores de Servicio a Internet (PSI) a tratar todo el tráfico de internet de manera igual, sin discriminación, restricción o interferencia, independientemente de su emisor, receptor, tipo, contenido, dispositivo, servicio o aplicación.

De manera general, dichos lineamientos son equilibrados pues se encuentran en línea con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, coinciden con la experiencia internacional, pero sin dejar de lado las necesidades de conectividad que aún prevalecen en el país.

En ellos, podemos encontrar que los principales mecanismos para asegurar el principio de Neutralidad de la Red es que no debe existir ningún tipo de bloqueo o discriminación en internet. Este tipo de políticas prohíben o desincentivan la implementación de prácticas de gestión de tráfico que arbitrariamente bloquean, desaceleran o priorizan contenidos legales de Internet, aplicaciones o servicios.

Los PSI sólo podrán discriminar o bloquear tráfico en casos excepcionales y sólo de manera temporal y únicamente en aquellos casos en que exista un riesgo, técnicamente comprobable, a la integridad y seguridad de la red a la privacidad de los usuarios finales o a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas; así como en casos de congestión excepcional y temporal de la red y situaciones de emergencia y desastres que pongan en riesgo la operación de la misma red.

Por otro lado, se mantiene la legalidad de prácticas de zero rating y data sponsoring, las cuales permiten no cobrar a los clientes finales los datos utilizados en alguna aplicación o servicio de internet ya que es patrocinado por el PSI o por un tercero. Estas políticas son una opción simple para conectar a aquellos individuos que no cuentan con servicios de internet y que están situados en segmentos de la población de nivel socioeconómico bajo que recargan esporádicamente bajos montos de dinero para acceder a internet móvil.

Para poner en contexto, solamente 11 por ciento de usuarios de prepago (103.9 millones de línea bajo este esquema de pago) recarga menos de 30 pesos, lo cual les da acceso a algunas redes sociales de manera ilimitada y un promedio de 150 Mb. Eliminar el acceso a esas redes sociales patrocinadas sería condenar a algunos usuarios a una conectividad limitada y equivalente a ampliar la brecha digital. Como todo, estos lineamientos pueden ser perfectibles, sin embargo, el IFT realizó un buen trabajo tomando los mejores elementos de la experiencia internacional, pero considerando la realidad del país, donde la prioridad debe ser conectar a todas las personas.

POR GONZALO ROJÓN

COLABORADOR

GONZALO.ROJON@THECIU.COM

@GROJONG

PAL