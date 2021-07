Sobrevivió al Titanic y conquistó al mundo

Si eres fanático de las series no te puedes perder Mare of Easttown, uno de los dramas que más me ha impactado en los últimos años, tan solo después de The Undoing, Big Little Lies y Sharp Objects, curiosamente todas historias de crimen/drama y que llevan al frente a puras mujeres. Y no es que yo sea una feminista empedernida a la que le gusta apoyar a las mujeres solo porque sí, más bien creo que me he sentido profundamente atraída e identificada con estos personajes que reflejan la realidad de muchísimas mujeres en el mundo y que curiosamente, en el caso de las cuatro series, son relatos de violencia doméstica y feminicidios. No por nada la actriz mexicana Arcelia Ramírez obtuvo tremenda ovación de pie durante 8 minutos en el Festival de Cannes. Precisamente por haber interpretado a un mujer que incansable, busca dar con su hija que ha sido raptada por un cartel mexicano.

Y todo se lo tenemos que agradecer a los movimientos feministas y al famoso #OscarsSoWhite, que desveló la falta de diversidad en Hollywood, no solo en historias que hablaran de negros, sino de latinos, asiáticos, mujeres, homosexuales y más minorías que simplemente eran ignoradas por la industria norteamericana, que si bien no es la única que produce contenidos en el mundo, si es la más importante. Pero también valdría la pena mencionar que son las mismas protagonistas de estas historias las que han impulsado los proyectos desde sus cimientos. Por lo menos en las cuatro series que mencioné arriba, sus protagonistas son productoras de las mismas: Nicole Kidman, al frente de The Undoing y Big Little Lies, junto con Reese Witherspoon, Amy Adams de Sharp Objects y la propia Kate Winslet con Mare of Easttown (así como también lo platicamos la semana pasada con respeto a Scarlett Johansson, quien produjo su propio filme Viuda Negra).

En Mare of Easttown, conocemos la historia de una mujer detective en un pequeño poblado de Pensilvania, quien debe resolver una serie de asesinatos de jovencitas en la ciudad, pero que al mismo tiempo ella también carga con un pasado bastante pesado que no le permite continuar de manera decorosa con su vida. La serie es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Si hay que tenerle paciencia al primer capítulo, porque como diría mi querido Pedro Sola, la primera media hora se siente un tanto deprimente, pero a partir de que plantean la primera muerte, no puedes parar de ver uno tras otro de los capítulos. Por lo menos así fue como yo me la eché, de una sentada hasta el séptimo y último episodio.

La mini serie de HBO, obtuvo 8 postulaciones para los premios Emmy, entre las que destacan, la de mejor mini serie, dirección y las actuaciones de Kate Winslet, Jean Smart y Julianne Nicholson, estas dos últimas en la categoría de mejor actriz de reparto. Es increíble cómo después de verla sobrevivir al Titanic, hoy Winslet se mantiene activa y dando cátedra de actuación. Su personaje y el de Nicholson me impactaron de tal forma que hacía mucho no me sucedía. Y es que la serie te obliga a involucrarte emocionalmente con la protagonista y con cada una de las situaciones que ahí plantea. Definitivamente es mucho más difícil conocer una historia así cuando tienes hijos. Ah cómo me cambió la perspectiva de las cosas el hecho de haberme convertido en madre, tan solo por el simple hecho de considerar que le podría suceder una tragedia así a mi hijo.

Una gran recomendación para el fin de semana por si todavía no se han querido arriesgar a ver el cine en el cine.

POR LINET PUENTE

