El rating de "La Pareja Ideal" ¡está en el suelo!

Penélope Menchaca no debe estar pasándola bien, pues el bajo rating de su programa "La Pareja Ideal" anda en el suelo. Desde su estreno, el pasado 14 de junio, "La Pareja Ideal" ha reportado audiencias lánguidas, pero el rating que reportó este lunes ¡fue misérrimo! "La Pareja Ideal" no consiguió el 12 de junio mantener el rating (2.5) que le dejó "Al Extremo" ¡y lo bajó a 1.4! Dicha situación afectó la audiencia de "La Voz" que a duras penas consiguió 4 puntos de rating. No cabe duda que la Menchaca está corriendo con la misma mala suerte que su homóloga Raquel Bigorra, pues programa en el que está ��programa que fracasa! De ahí que en TV Azteca ya la apoden Penélope Bigorra.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Ayer fue la final de la novena temporada de "MasterChef España". Su horario, en La 1 de TVE, va a ser ocupado a partir del martes que viene por el exitoso "Lazos de Sangre" (cuya cuarta temporada está compuesta de 17 programas).

OTRA VEZ SOOOOOOOLA

Me entero que Andrea Escalona nuevamente está soltera. Sí, la conductora de "Hoy" llora por los rincones tras el cortón (el segundo) que le dio el chef Sebastián Hernández. No llores, Andrea. Haz lo que dice en una de sus más famosas canciones la recién fallecida Raffaella Carrà "búscate uno más bueno ¡y vuélvete a enamorar!".

JUNTOS EN LA SALUD Y LA ENFERMEDAD

Pese a que su romance terminó hace tiempo, la comunicadora Kim Armengol ha estado muy pendiente de la salud del analista financiero David Páramo. Aiñ, qué bonito.

CERO INTERÉS

La actuación de Arath de la Torre en la nueva versión de "Doctor Cándido Pérez" me produce cero interés.

MUERTOS DE RISA

Andrea Doria (productora de "Hoy") y Adrián Patiño (exproductor del matutino de TV Azteca) deben estar muriéndose de risa por el rating "ni fu ni fa" que reportó el estreno de "¡Quiero Cantar!", el taaaaaaan anunciado concurso de canto del programa "Venga la Alegría".

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Con motivo de las próximas justas olímpicas Tokyo 2020, "El Banquete del Doctor Zagal" (MVS Radio | 102.5 FM) dedicará tres programas a la historia y curiosidades de los Juegos Olímpicos de la antigüedad y de la era moderna. "El Banquete del Doctor Zagal" se trasmite los sábados a las 5 de la tarde.

SERÉ BREVE

Trabaja en "Hoy" y quería pegar su chicle con Raúl Araiza, ¡pero la actriz Margarita Vega se lo ganó! Pobrecita, se quedó con las ganas.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Este día (miércoles) y mañana (jueves) participo en "Sale el Sol". Cuento con el favor de su/tu sintonía.