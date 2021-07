Adiós, Juan Barragán

?Por, como se suele decir, "diferencias irreconciliables" con Verónica Cecilia Palomares Fuentes (productora de 'Al Extremo'), Juan Barragán decidió renunciar al programa del que fue titular 13 años. Esa mujer ¡tanto le llenó el buche de piedritas al conductor! que este ya no aguantó más y abdicó de la emisión en la que siempre fue ejemplo de puntualidad, profesionalismo y entrega. Verónica Palomares ha conseguido lo que anhelaba desde hace un año: sacar a Juan Barragán de 'Al Extremo'. Y tanto lo cansó con menosprecios (como quitarlo de una día para otro por meter en su lugar a Uriel Estrada o hacerlo de menos en la transmisión del 'Grito') que su aguante y tolerancia ya no dieron más.

HAGAMOS PAÍS

Me gustan ¡y mucho! las cápsulas de cocina, de nombre "Hagamos País", que la chef Lula Martín del Campo hizo para Canal Once. Son cápsulas de cinco minutos de recetas sencillas con ingredientes tan tradicionales como el zapote negro, los quelites, amaranto, hoja santa, verdolagas, capulines, amaranto, chile chilaca y frijol ayocote. Lo único negro del arroz es que Canal Once no trasmite las cápsulas en un horario específico y hay que "estarlas pescando".

¡BUENAS NUEVAS!

¡Aleluyah! David Páramo saldrá del hospital el sábado. Sí, el analista financiero ¡siempre polémico! deja el nosocomio en el que ha estado desde el 30 abril. La noticia de irse a su casa (en donde seguirá recuperándose) lo tiene muy contento. La reincorporación a sus actividades laborales (entre ellas el telediario "Noticias con Ciro Gómez Leyva") aún deben esperar.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El pueblo español quiere honrar a la diva italiana Raffaella Carrá (fallecida el pasado lunes) bautizando con su nombre una transitada plaza madrileña. ¡Genial homenaje!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

"Informativo El Heraldo Fin de Semana" (Heraldo Radio | 98.5 FM en CDMX) está festejando su segundo aniversario. Albricias a sus titulares Sofía García y Alejandro Sánchez. También felicitaciones a todo el equipo de "Informativo El Heraldo Fin de Semana" (cuyas primeras transmisiones fueron el sábado 13 y domingo 14 de julio del 2019).

SERÉ BREVE

La salida de "Hoy" de Marisol González también tiene muy contenta a "otra" de sus compañeras: a esa que ya tendrá el camerino para ella sola.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Martes, miércoles y jueves participo en "Sale el Sol". Cuento con el favor de su/tu sintonía.