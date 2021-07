Por los niños con cáncer

El desabasto de medicamentos para niños con cáncer trajo, para decirlo en una línea, un nuevo estándar de bajeza en el oficialismo, como recordarán quienes vieron aquel programa de Hugo López-Gatell con los caricaturistas Hernández y El Fisgón. Esa fue la mala, aunque no sorprendente, noticia. La buena es que el desabasto trajo también lo contrario: solidaridad, decencia, creatividad.

En días recientes, Twitter empezó a difundir una serie de retratos de la mano de Viviana Hinojosa. ¿Retratos de quiénes? Justamente, de los niños con cáncer. Si no conocen el trabajo de Viviana, este es un motivo inmejorable para hacerse un favor y conocerla. Sus obras caminan en una línea muy delgada: llenas de criaturas entrañables, juguetonas, no exentas de ternura, incluyen siempre un algo de incómodo, un puntito de acidez. Sobre todo, no incurren nunca en la cursilería.

Los retratos de estos niños excluyen por supuesto cualquier acidez, pero no cruzan tampoco la línea de lo cursi, ni la de lo lastimero. Lo que vemos en esos retratos es de hecho lo contrario, lo mejor de la infancia: la alegría, el entusiasmo, la imaginación, la inocencia limpia e inteligente.

¿De qué se trata? Primero, dejar constancia de lo que sabe cualquier persona decente: que esos niños no son parte de un complot o “golpe blando” contra el presidente, sino que existen y tienen derecho a curarse, como lo hacían, sí, antes de este gobierno. Se trata, pues, de que los conozcamos de rostro y nombre. Hasta hoy, podemos ver los retratos de Jheison, Alisol, Ana, Víctor y Ricardo. Vienen más en camino, hasta sumar 20.

Pero hay más. Viviana trabaja en alianza con Max Kaiser, a quien conocerán como un crítico contundente y lúcido de esta administración. De lo que se trata, en el mediano plazo, es de invitarnos a no soltar prenda: tenemos que exigir que este gobierno cumpla al menos con la responsabilidad de no dejar morir a los niños de México y, más ampliamente, con la de solucionar el gravísimo desabasto de medicamentos y vacunas que azota al país, un problema creado por ellos y nadie más: por su improvisación, su soberbia, su incapacidad, nos explica Max, y, añadiría yo, por ese carácter desalmado que suelen ostentar los que se creen llamados a instaurar la utopía.

Eso, en el mediano plazo. Porque hay una urgencia. Viviana y Max han decidido apoyar a la fundación Con Causa, que se dedica justamente a ayudar a los niños con cáncer. La urgencia es que hacen falta, ya, oncológicos en Oaxaca. Es necesario juntar cinco millones de pesos. Las donaciones han llegado generosamente, pero falta. Nos toca arrimar el hombro, como no hacen los funcionarios responsables. Donen lo que puedan. Los 20 niños de Viviana y muchos, muchos más, lo necesitan.

Se hace aquí:

BBVA Bancomer / Cuenta: 0110098078 / Clabe: 012320001100980784

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

