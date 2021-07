Conflictos mineros a la orden del día

El sector minero está siendo epicentro de varias batallas legales y laborales que se discuten incluso dentro del marco del T-MEC, mismas que afectan no solo la inversión sino la economía de municipios y regiones.

La reapertura esta semana de la mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa, que permaneció cerrada por meses, es solo la punta del iceberg, pues hay otros conflictos sin solución a lo largo del territorio nacional. Tal es el caso de la mina La Antigua, en el municipio de Miguel Auza, Zacatecas, que desde diciembre de 2008 se encuentra cerrada ya que desde entonces no ha sido rentable su explotación.

El tema es una papa caliente que heredará el próximo gobernador zacatecano David Monreal, pues el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de Torreón, desestimó la apelación a la firma minera San Pedro Resources, en torno al expediente 106/2020.

El caso data de 2006, cuando la empresa minera celebró un contrato con el dueño de la concesión de la mina, Javier Martínez Lomas, en donde a éste se le pagarían 2 mil 500 dólares al mes o una regalía del 3% de la venta de los minerales extraídos y comercializados, todo ello, sujeto a un acuerdo de exploración y explotación, más una opción de compra definitiva de la concesión por la cantidad de 500 mil dólares norteamericanos.

Sin embargo, desde diciembre de 2008, la mina se encuentra fuera de operaciones y bajo cuidado y mantenimiento, ya que no ha sido rentable su explotación. No obstante, San Pedro ha intentado desde entonces hacerle llegar al ex dueño concesionario el pago de la regalía pactada considerando que no ha habido explotación de la mina, pero en cambio, éste demandó a la compañía y las autoridades determinaron ¡una multa de 23 millones de dólares!

La multa excede, y por mucho, la cantidad pactada por toda la concesión, lo cual sería histórico en nuestro país. Pero lo más increíble es que la última instancia legal, cuyo magistrado es Francisco Saldaña Arrambide, ni siquiera se tomó la molestia de revisar las declaraciones y alegaciones en la parte principal del caso y desestimó la apelación.

Con dicha decisión, la empresa se verá orillada a cerrar la mina y declararse en banca rota, retirar su millonaria inversión, afectando a más de 80 familias que dependen de ese centro de trabajo. Ojalá que lo dicho esta semana por las secretarías de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, de Economía de Tatiana Clouthier, y del Trabajo de Luisa María Alcalde, a razón de la reapertura de la mina de Cosalá, de que “México es un país que favorece el clima de inversión y de trabajo”, aplique también para resolver este caso.

Perfiles azules

La sucesión en la Presidencia del PAN para este segundo semestre se comienza a calentar con la aparición de nuevos perfiles que suenan para dirigir y fortalecer al partido.

Diversos liderazgos nacionales, entre gobernadores, ex dirigentes, legisladores y más, están buscando consensuar una propuesta alternativa a la dirigencia actual que encabeza Marko Cortés.

La coincidencia es que se necesita renovar al partido si se quiere tener posibilidades de cara al 2024. De allí que surgen varios nombres, entre ellos el ex gobernador de Guanajuato Miguel Márquez, o Pancho Domínguez, de Querétaro. Las próximas semanas serán importantes en definiciones.

Cash

Las mujeres tienen cuatro veces menos probabilidades que los hombres de adquirir una cultura digital y representan solo 6% de los desarrolladores de software, fue el dato que dio Irina Bokova, miembro de la junta del Centro Ban Ki-moon para Ciudadanos Globales y anterior directora general de la UNESCO, durante el foro “Tecnología y Sostenibilidad: Inclusión Universal”, organizado por Huawei.

Buscando eliminar este tipo de brechas digitales y económicas, y dar impulso al talento digital, el Presidente de Huawei, Liang Hua, anunció el programa “Seeds for the Future 2.0”, que contará con 150 millones de dólares para invertir en los próximos 5 años en los países donde la firma opera. Este programa es una oportunidad para estudiantes universitarios y jóvenes emprendedores que buscan mejorar sus habilidades digitales. Se espera que beneficie a 3 millones de personas. ¡Enhorabuena!

POR MILÉN MÉRIDA CASTRO

FINANZASALPORTADOR@GMAIL.COM

@MILEN_KA

MAAZ