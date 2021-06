Reconocer para aprender

Después del anuncio de las autoridades para la reapertura de escuelas a partir del 7 de junio, son pocas las que iniciaron actividades, pero las comunidades escolares empiezan a organizarse para que las y los estudiantes puedan regresar. El camino será lento, pero es importante que sea constante.

Al volver a las actividades escolares comienza una nueva etapa para la educación: será fundamental centrarse en los aprendizajes esenciales y en el acompañamiento socioemocional; para estudiantes y docentes es una fase de conocerse o reencontrarse y por eso necesitamos reconocer y aprender de estos 15 meses de escuelas cerradas.

No todo fue perdido, pero hay que saber mirar lo que las y los docentes hicieron para que sus estudiantes pudieran seguir adelante, y lo que las comunidades escolares lograron para estar en contacto y dar una oportunidad real a las niñas, niños y jóvenes de acuerdo a su contexto y teniendo en cuenta sus recursos materiales, pero sobre todo humanos.

Recuperar los aprendizajes de estos 15 meses es fundamental para la etapa que sigue, no podemos poner una barrera entre lo que las y los estudiantes hicieron en el tiempo que estuvieron cerradas las escuelas y empezar ahora de cero o pretendiendo retomar donde se quedaron en marzo de 2020; entender qué aprendieron, cómo aprendieron, qué sintieron, cómo llegan y cómo será la base para generar estrategias pertinentes para lo que viene.

Entender lo que funcionó en los meses pasados, conocer las prácticas efectivas e identificar a las comunidades escolares que lograron estrategias significativas debe ser central en este momento. Autoridades, académicos, investigadores, sociedad civil tenemos una oportunidad para entender estos procesos, pero sobre todo, las comunidades escolares pueden aprovechar las mejores prácticas para avanzar en lo que sí se logró: más participación de las familias, aprendizaje en grupos multigrado, proyectos en grupos pequeños, actividades de aprendizaje a través del juego, mayores habilidades digitales, etcétera.

Por esto Mexicanos Primero está buscando esas prácticas efectivas, queremos aprender de todas esas comunidades y docentes que se centraron en el aprendizaje y en el acompañamiento socioemocional, que generaron mecanismos para evitar -en lo posible- el abandono escolar, que fueron más allá de las estrategias verticales de las autoridades y se enfocaron en entender su contexto para responder de manera creativa la realidad de sus estudiantes y familias, sabemos que hay muchas historias inspiradoras y queremos conocerlas.

La invitación es para docentes (frente a grupo, directores (as), supervisores (as), asesores técnico pedagógicos) pero también para acompañantes (trabajadores (as) sociales, psicólogos (as) educativos etc), y este año también para las comunidades escolares (siempre organizadas por un(a) docente). Pueden aplicar en www.premioabc.org y contarnos de su práctica durante la educación a distancia, porque reconocer lo que se hizo en esta etapa debe ser el punto de partida para transformar la educación hacia adelante.

POR LAURA RAMÍREZ

DIRECTORA DE ACTIVACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO

@LAURAMI0316

