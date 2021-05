Premio ABC: Aprendiendo en comunidad

En el marco del día del maestro/a queremos que el discurso no se quede sólo en felicitar sino en reconocer todo lo que las y los maestros en México han hecho para que sus estudiantes continúen aprendiendo, incluso en las circunstancias adversas que vivimos desde hace más de un año con las escuelas cerradas.

El rol de maestras y maestros no es solamente fundamental para el futuro de una sociedad por ser las y los encargados de formar a las nuevas generaciones para que sean ciudadanos ejemplares, personas éticas y cuenten con habilidades laborales para el desarrollo de un país.

Ellas y ellos son fundamentales para el presente y la pandemia puso en evidencia esta realidad: han sido ellas y ellos quienes han adaptado prácticas y contenidos, quienes han aprendido a usar nuevas tecnologías para mantener el contacto con sus estudiantes y quienes han dado acompañamiento socioemocional en la distancia para muchas niñas, niños y jóvenes. Sin esas acciones la situación hubiera sido aún más compleja y las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo, posiblemente catastróficas.

Entre los méritos de las y los maestros ejemplares que han trabajado constantemente para que NNJ sigan aprendiendo -no sólo contenidos académicos sino que han generado nuevos aprendizajes en cada contexto-, está el foco que han puesto en estudiantes que tienen mayor riesgo de abandonar la escuela, en quienes han vivido complicadas situaciones emocionales y en mantener comunicación constante con las familias, especialmente cuando las condiciones económicas y tecnológicas dificultan ese contacto.

Las y los maestros (incluyendo directivos, supervisores y figuras de apoyo) generaron estrategias y han adaptado sus prácticas de acuerdo con el contexto que viven y a lo que su comunidad necesita; la mayoría lo hicieron solos, con mínimo acompañamiento de las autoridades o con instrucciones verticales y decontextualizadas.

Es verdad, no todas, no todos actuaron así, siempre hay quienes responden con lo mínimo, pero hay muchos que no se conformaron con Aprendo en Casa sino que lo usaron para detonar procesos interesantes con sus estudiantes, que entendieron que las plataformas digitales eran una opción necesaria pero no suficiente para el aprendizaje y pensaron en cómo usarlas para que sus estudiantes aprendieran más y mejor; también hubo quienes se organizaron con otros miembros de la comunidad como familias o incluso estudiantes para crear proyectos innovadores en contextos difíciles.

Por todo esto, Mexicanos Primero reconoce a través del Premio ABC, desde hace 13 años a los maestros/as ejemplares y en la edición 2021, sumamos también a las comunidades escolares que generaron prácticas innovadoras durante la pandemia. No es con palabras sino con acciones que como organización de Sociedad Civil queremos identificar, destacar y apreciar esas acciones que han hecho la diferencia en la vida de NNJ.

Es hoy, en el presente cuando maestras y maestros y comunidades deben ser reconocidos por lo que aportan a nuestro futuro y por todo lo que han hecho en el presente. Si tu eres uno o una de ellos o si conoces un maestro o maestra o una comunidad que estén transformando la educación participa a partir del 24 de mayo en www.premioabc.org.

POR LAURA RAMÍREZ

DIRECTORA DE ACTIVACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO

@LAURAMI0316

MAAZ