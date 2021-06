Elecciones 2021, una contienda de contrastes

Más allá de los resultados y las proclamaciones de triunfos anticipados, son varios los aspectos que deben reconocerse de las elecciones de este 2021, aunque el más importante de todos es la cantidad de gente que salió a protagonizar en esta fiesta por la democracia.

Con base en los primeros resultados de participación ciudadana, se rompió o nos acercamos a la marca histórica de las intermedias de 1997, cuando se eligió por primera vez al jefe de Gobierno de la CDMX y cuyo ganador fue Cuauhtémoc Cárdenas. En aquella fecha se logró una votación de 58 por ciento del padrón, y desde entonces no se alcanzaba una asistencia tan copiosa como la de ayer.

Las redes sociales, las calles de la CDMX y los reportes que llegaron del interior de la República dieron cuenta de largas filas en escuelas, estacionamientos, casas y edificios habilitados como centros de votación. Desde temprana hora la gente dispuso de su día de descanso para acudir a votar, y lo más sorprendente es que este fenómeno ocurre después de la pandemia más devastadora de los últimos tiempos.

Hubo gente que tardó hasta tres horas formada para poder sufragar, y en muchos casos, como en las Bajas Californias y Campeche, lo hicieron expuestos a muy altas temperaturas.

Eso fue lo que menos importó. La gente quería ejercer su derecho al voto y no escatimó nada, lo que debe orillar a la reflexión a toda nuestra clase política, aquella que sin duda buscará arañar hasta el último voto para regatear su triunfo.

Por lo que escuchamos y vimos anoche, varias elecciones estatales, como la de Nuevo León y Campeche, serán dirimidas en tribunales. Ese es un derecho que tienen candidatos y partidos, pero llevar al extremo esta lucha de poderes no deja nada. Divide a la sociedad, profundiza resquemores y aleja a la gente de la política. Ojalá que todos actúen con sensatez y que así sea por un voto, acepten su derrota, porque después de la pandemia México se paralizó con las campañas. Éstas no dejaron que el país terminara de salir del atolladero. Ya es momento de cerrar la contienda electoral, y lo que esta vez no pudieron ganar en la calle, que no lo quieran ganar en la mesa.

Eso no nos merecemos los mexicanos, independientemente de si fue Morena, el partido del Presidente, el que perdió la elección. Si la gente optó también por negarle la mayoría calificada, que rectifique el rumbo y aprenda a jugar con el equilibrio de poderes, de lo contrario la segunda mitad de su mandato será mucho más complicada de lo que esperaba.

•••

Con lo impecable de la organización y logística del INE en las elecciones de ayer, tal vez alguien debe dejar de pensar en desaparecer los órganos autónomos o empujar una reforma electoral para cambiar las reglas del juego en los comicios.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “A veces en la vida haces elecciones y a veces esas elecciones te hacen a ti”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

dza