No más abrazos, por favor

Entendemos, señor presidente, que hay prioridades. Que los recursos de los aparatos de inteligencia del Estado, civiles y militares, tienen que canalizarse a investigar a periodistas fifís, como han hecho con Carlos Loret, Héctor de Mauleón, Salvador García Soto y Mario Maldonado, y no a enfrentar criminales. Ni hablar: primero es lo primero.

Dicho lo anterior, estaremos de acuerdo en que la cosa no está que digamos para salir a bailar a las calles. O sea, ahí tiene la matanza de Reynosa. Eso no pasaba en el neoliberalismo: criminales que acribillan a los ciudadanos por ser ciudadanos, de manera cruel, en la vía pública, para certificar nuestra entrada al narcoterrorismo, oh, líder, es un logro de la 4T. Luego están las siete personas asesinadas en un taller en Guanajuato, apenas un par de días después. No se les ha prestado tanta atención porque lo de Tamaulipas rebasó todos los límites, pero también porque en el estado eso, las masacres, desde hace mucho, se ha vuelto habitual. Súmele Zacatecas: muertes en cadena y puentes con personas colgadas porque dos organizaciones intentan controlar el territorio. Ah, y luego está Chihuahua. Otra matanza cotidiana, particularmente en Ciudad Juárez, otra vez. Por supuesto, como bien sabrá usted, en Tabasco la cosa está seria también. No hace mucho que mataron a cuatro personas en su Macuspana. Por ejemplo. Súmele las acusaciones muy graves de Silvano Aureoles, que sí, están por confirmarse, pero que algo de cierto tienen y que añaden una línea más a la larga lista de irrupciones del crimen organizado en la elección, con secuestros, asesinatos y coacción del voto incluidos. Dijo usted que el crimen organizado se había portado bien. Menos mal.

Aunque no hace falta ir estado por estado, ya que sabemos, por ejemplo, que su administración puede romper el récord de homicidios de las de Calderón y Peña Nieto… juntas. O si pensamos en eso que dicen los gringos: que el 35% del territorio mexicano está en manos del narco. Nuevamente, no tenemos que darlo por bueno, porque los vecinos tienen su agenda, pero si el río suena…

En fin, que está fea la cosa, señor presidente. Esto no tiene que alterar su hoja de ruta. Faltaba más: sigan con las investigaciones contra periodistas. Asimismo, use las mañaneras para evitar el tema casi por completo y mejor decir, durante 15 días y sumando, que las clases medias se ponen hipersensibles con las muertes en el metro, o que son aspiracionistas y mezquinas, o, para el caso, que apoyaron a Pinochet y a Hitler (olvidó hacer referencia a Mussolini, pero a cualquiera le pasa). O para cargar contra los medios. Adelante: no se prive. Para eso es el titular del Ejecutivo.

Nada más una petición, con todo respeto: no más abrazos, por favor. Brillante como sonaba la idea, no está funcionando.

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

