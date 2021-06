La pandemia cambió al mundo y México no fue la excepción, uno de los miles de aspectos que modificó el Covid 19 desde su inicio en nuestro país, en febrero de 2020, fue la manera de trabajar de millones de empresas y por ende, empleados y trabajadores, transitaron al trabajo desde casa a través de dispositivos digitales, inclusive en el mismo Senado de la República, se generó un acuerdo para transitar a las sesiones a larga distancia.

Esta situación nos obligó a regular el derecho a la desconexión digital, para que se implemente lo más pronto posible en las empresas e instituciones, lo que se hace especialmente necesario en la llamada, nueva normalidad y proteger así, a millones de trabajadores.

El derecho a la desconexión digital, es el derecho que tienen todos los empleados, a no contestar comunicaciones, llamadas, mails, mensajes, WhatsApp, etc., de trabajo fuera de su horario laboral.

Se reconoce este derecho, para respetar el tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de la intimidad personal y familiar de los trabajadores. Es decir, la empresa puede enviar un email cuando QUIERA, pero el trabajador tiene derecho a no responder, hasta que comience la jornada laboral.

Las empresas deben elaborar políticas internas de desconexión digital para sus trabajadores, incluidos los puestos directivos. En estas políticas internas las empresas concretarán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y preverá la puesta en marcha de acciones de formación y de sensibilización sobre un uso razonable de los dispositivos digitales.

Existe una preocupación a nivel nacional por parte de los diversos sectores laborales defensores de los derechos de la clase trabajadora para poder regular de manera clara la desconexión digital y que se respete la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular, los horarios laborales establecidos en la misma, así como en la Ley Federal del Trabajo; en el derecho comparado, países como España, Francia, India y Filipinas, entre otros, han llevado procesos de modificación a leyes para contemplar el derecho de las y los trabajadores a una desconexión digital, ya que se cuentan con datos e informes de las consecuencias negativas que se generan cuando no se respetan las horas y días de descanso, lo que lleva a una flagrante violación de derechos humanos, en 2018 la India, se estableció como un derecho de las y los trabajadores el de «no contestar sus teléfonos celulares fuera de las jornadas laborales».

Las políticas internas deberán recoger, de forma clara y previa audiencia de los trabajadores, los horarios de trabajo, los tiempos de descanso en los que no se podrá contestar y las comunicaciones de fuerza mayor a las que sí tendrán que responder los trabajadores: situaciones de emergencias, excepcionales, etc. Y, aunque no es preceptivo llegar a un acuerdo con los trabajadores, es recomendable hacerlo.

En estas políticas, habrá que indicar qué puestos están dotados de herramientas digitales y cuáles son esas herramientas, y tener especial atención a los empleados que trabajen con clientes y/o proveedores internacionales con los que existe diferencia horaria.

Dado el momento que vivimos, todas las empresas deberían hacer un esfuerzo por cuidar a sus trabajadores y no exponerlos a estos riesgos. Ahora, más que nunca, los momentos de estrés por el uso de dispositivos digitales deberían ser la excepción y no la regla.

La emergencia sanitaria del SarS-Cov2, que tiene como consecuencia la enfermedad del COVID-19, vino a poner de manifiesto la falta de regulación que existe en nuestro país de temas importantes en diversas materias, el senador Ricardo Monreal presentó la iniciativa para aprobar la desconexión digital, la cual quedó aprobada por unanimidad en el Senado de República el 29 de abril pasado.

POR ROCÍO ABREU ARTIÑANO

SENADORA DE MORENA

@ROCIOABREUA

dza