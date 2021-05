¿Cómo va a estar la boda de Belinda y Christian Nodal?

QUÉ RICA ESTÁ BELINDA DE SABOR PARA QUE LE REGALEN UN ANILLO DE COMPROMISO DE 60 MILLONES DE PESOS QUE ES LO QUE CUESTA UNA CASA EN LA COSTA AZUL, SI ESO

Ni a Lady Di quien se casó con el heredero al trono de Inglaterra le dieron un anillo tan costoso como el que le dio Christian Nodal a Belinda, es más, el nieto de la Reina Isabel, William le recicló a Kate el anillo de compromiso usado que fue de Lady Di, ni “Canelo” regaló antes de su boda un anillo de tres millones de dólares. Si ahora, ese va a ser el parámetro de las mujeres del anillo de compromiso que merecen, todas van a reclamar: -Me estás dando una “arenita” cuando a Belinda le dieron el Peñón de Gibraltar para su dedo.

Tres millones de dólares son 60 millones de pesos, eso vale una mansión en la costa azul y Beli lo trae en el dedito.

Aquí la pregunta es, ¿dónde guardas un anillo de tres millones de dólares, si lo dejas en la mesita de noche no duermes por estar cuidando ese tesoro o tienes que poner circuito cerrado.

Lo que queda claro es que Belinda está tan rica de sabor que Christian Nodal así la comprometió, ni los alcances del “Canelo” llegaron hasta ahí, y espérate, porque si eso costó el anillo, ¿cómo va a estar la boda, el vestido de novia y la mansión que le regale a Belinda? Me voy a aplicar para que me inviten a esa “bodachera”.

Hablando de “Canelo”, aunque en México se casó por bienes separados como su residencia oficial es en San Diego y en California sólo existe el matrimonio por bienes mancomunados, con que duren casados cuatro meses a Fernanda, ya le tocan 17 millones de dólares, porque en septiembre pelea nuevamente y entre derechos de televisión y la bolsa son 35 millones de dólares los que va a cobrar.

“Canelo” es un garbanzo de a libra, muy maduro y responsable con sus cuatro hijos pese a que apenas cumplió 30 años de edad y Fernanda, su esposa, a sus 24 años nunca va a dejar a este guapo, joven y triunfador, porque sabe que en un segundo otra ocuparía su lugar.

ANA DE LA REGUERA CONGELÓ SUS ÓVULOS POR LA PRESIÓN SOCIAL Y ¿ACASO LA PRESIÓN SOCIAL VA A PAGAR EL PARTO O LOS GASTOS DEL BEBÉ?

Ana de la Reguera en plena menopausia congeló sus óvulos para tener un bebé antes de su próxima reencarnación y dice que lo hizo por la presión social, pero, ¿quién nos puede obligar a las mujeres a congelar óvulos? ¿Acaso la presión social va a pagar el parto o los gastos del bebé? Ana tienes 44 años y si no te has embarazado es porque no has querido tener un hijo ¡y punto!

EL “CHANGARRO” DE “CHIQUIS” RIVERA ESTÁ MUY BIEN SURTIDO Y ES PARA GENTE GOLOSA Y CON APETITO DESMEDIDO

Lorenzo Méndez cuando vio como salió la “Chiquis” enseñando “pompis” dijo: “Cada quien anuncia como quiere su “changarro”. Yo digo que “ese changarro” está bien surtido para gente muy golosa de apetito desmedido.

POR SHANIK BERKMAN

