¿’Juanita’ Salgado?

"Cómo ya lo dije en otras ocasiones, no me llamo ‘Juanita’, me llamo Evelyn Salgado Pineda (…) y aclarar que con el voto del pueblo se va a gobernar seis años", dijo la ya candidata al gobierno de Guerrero, tras haber ganado la encuesta de Morena. Evelyn sustituirá a su padre, quien fue sacado de la contienda por el INE y el TEPJF por no entregar su reporte de gastos de precampaña.

“Se va a gobernar seis años”, dice. En todo caso, cogobernaría con su padre un sexenio, si es que no pide licencia para que Salgado Macedonio ocupe la gubernatura. Pero no es la única posibilidad. Otra opción, que se desliza cada vez con más entusiasmo en el círculo de los Salgado, es la de un gobierno no de seis años, sino de 12.

¿Por qué gobernaría Salgado Macedonio “solo” seis, si a través de su hija puede hacerlo por 12?

***

En 2009, tras la decisión del Tribunal Electoral de inhabilitar a Clara Brugada para competir en la elección delegacional en Iztapalapa, Rafael Acosta, un militante del PT conocido como ‘Juanito’, fue promovido por López Obrador para contender y, tras su triunfo, obligado a renunciar para dejarle el cargo a Brugada.

Dentro de Morena, y sobre todo en el primer círculo de los Salgado, se habla de tres escenarios de ganar la elección (todas las encuestas les dan un margen, por lo menos de 10 puntos sobre la alianza PRI-PRD): 1) que Evelyn pida licencia y su padre asuma la gubernatura de manera interina; 2) que ella se separe del cargo definitivamente para forzar a que se convoque a una nueva elección en la que participe Salgado Macedonio; 3) que ella se quede frente al gobierno seis años y en 2027 su papá pueda competir de nuevo por la gubernatura.

La Constitución en Guerrero habla de dos supuestos para el caso de una licencia. El Congreso local “deberá designar a un gobernador interino con una votación de 2/3 partes. No se concederá licencia al gobernador con el carácter de indefinida ni tampoco por un lapso mayor de seis meses”, dice el Artículo 84. Pero la licencia podría solicitarse una y otra vez en ese lapso.

Ahora, ante la ausencia definitiva del gobernador en los dos primeros años, “el Congreso se constituirá para nombrar, por el voto de 2/3 de sus miembros, un gobernador interino”. En ese escenario, el Congreso notificará al Instituto Electoral para que expida la convocatoria a elecciones.

Si la ausencia ocurriera dentro de los últimos cuatro años, según el artículo 85 de la Constitución local, el Congreso designará, por el voto de 2/3 de los diputados, un gobernador sustituto que concluirá el período.

***

"Evelyn Salgado es quien gobernará, Félix es mi padre, de quien me siento profundamente orgullosa, quien tiene todo mi apoyo, cariño y respeto. Pero, definitivamente las decisiones son de Evelyn Salgado y él será, como siempre, mi guía y consejero", señaló.

Eso dice ella. Lo cierto es que nadie puede llamarse a sorpresa, mucho menos a engaño. Félix Salgado estará en la boleta sin estarlo. Hará campaña y recorrerá su estado. Aunque formalmente no sea el candidato, los guerrerenses que voten por Morena, sabrán que lo hacen por él.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

