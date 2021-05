Qué hacer frente a la violencia

En efecto, con las campañas se nos vino encima la violencia, y con la violencia, los daños colaterales: el voluntarismo y los lugares comunes. Que enfrentar esta pesadilla es tarea de todos, se empezó a leer aquí y allá, justo cuando arreciaban las críticas contra “las autoridades”. ¿Será? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, descartado lo de servir como escudos humanos?

Se me ocurre una cosa: no olvidar el contexto. En efecto, no toda esta violencia se debe al crimen organizado; en muchos casos, son los propios candidatos los que echan mano de ella. Aun así, es un hecho que el crimen organizado tiene mucho, mucho que ver con este baño de sangre. ¿Sorpresa? No, pues no.

Porque la violencia lleva largo tiempo entre nosotros, pero que el ex embajador gringo y el jefe del Comando Norte digan que un 35% del país está en manos de las mafias, eso sí que es una novedad. Y hay otros datos. El número de asesinatos, que nomás no baja, por ejemplo. Vaya: que, para hablar en plata, el sexenio que empezó con lo de Ovidio Guzmán está marcado por una estrategia de seguridad que no sirve para nada, y por un estruendoso silencio por parte de quienes tendrían que corregirla.

Claro que hay otros silencios. Sin duda, las estrategias criminales implican a todos los partidos. Pero, ¿saben a cuál pertenece la candidata de Metepec, esa que amenazó a la hija de su contrincante? A Morena. De igual forma, cuando a Zudikey Rodríguez la secuestraron y amenazaron para que abandonara la pelea en Valle de Bravo, lo hicieron porque tiene en problemas a la contendiente morenista.

Claro, al parecer a Zudikey la secuestró una célula de la Familia Michoacana. Pero eso nos obliga a poner otro poquito de contexto. Y es que los posibles vínculos entre el crimen organizado y la los políticos tampoco escasean, ni en los otros partidos ni, de nuevo, en Morena. No es un hecho que, en esta historia, ese sea el caso. Sin embargo, hace un par de días supimos que, según la DEA, Carlos Lomelí confesó haber hecho tratos con el Cártel de Sinaloa.

Lomelí es candidato a gobernar Guadalajara por Morena. ¿Han oído que, ante tanta morenada, alguien, en las alturas del poder, condene, se desmarque, mande a investigar? Al gobierno que iba a barrer las escaleras de arriba abajo, se le perdió la escoba. Y el micrófono.

¿Más contexto? Tenemos a esos niños armados en las comunidades, que hablan, sí, de una terrible desesperación. Lo que nos recuerda que, dejémonos de sandeces, los ciudadanos sí que intentan hacer algo. Los activistas, por ejemplo, y así los tratan.

El contexto, pues, nos dice que hay un gobierno que no está haciendo su chamba, LA CHAMBA, y que, al margen de recordarlo, no hay nada que podamos ni debamos hacer los ciudadanos. Porque, recordemos, los buenos somos más, pero los malos tienen pistolas.

FEDE REALIZA COTEJO DE DENUNCIAS

● El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti, aseguró que se prevé que se reciban más de mil denuncias, pero debido a que la mayoría han sido desechadas, es posible que sólo queden 200.

"Si sigue la proporción de denuncias desechadas o incompetentes, vamos a tener aproximadamente unas 200; así de pequeño se volverá el universo de este rubro”, explicó. Diana Martínez

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

MAAZ