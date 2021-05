En la UNSIS se forman médicos con sólida capacitación biomédica y ética

La formación de profesionales de la salud altamente capacitados, debe ser prioritario en todos los aspectos del desarrollo nacional. Los médicos, por ejemplo, que son los tratantes directos con los pacientes, tienen la alta responsabilidad de diagnosticar, certeramente, un mal y restablecer la salud de todo aquél enfermo que requiera de sus servicios. Y para eso, debe estar eficientemente capacitado en todas las áreas biomédicas, porque, como ya hemos señalado, puede haber mínimos errores, pero nunca negligencia. Como en toda profesión, y en el ejercicio de la medicina con mayor razón, se debe actuar con responsabilidad y ética profesional.

Ese es el objetivo de la UNSIS: Formar Licenciados en Medicina con sólida preparación en todas las áreas biomédicas y sociomédicas para la toma de decisiones correctas en el proceder médico.

Nuevo Modelo de Universidad. -Modesto Seara Vázquez. -Dimensiones y configuración física de la Universidad. Masa crítica y sinergia son dos conceptos que frecuentemente surgen cuando se habla de universidades. En efecto, se requiere una cantidad mínima de recursos humanos y materiales para asumir con posibilidades de éxito las funciones de enseñanza e investigación. Igualmente, la combinación de recursos de diversos tipos produce efectos sinérgicos que serían imposibles a escalas más bajas.

Por esas razones y por causas que no tienen nada que ver con la lógica, como es la inercia del crecimiento mismo, una gran parte de las universidades del mundo se han visto sometidas a una enorme presión política, para admitir cada vez a más alumnos, hasta llegar al gigantismo que las caracteriza ahora. Se ha llegado, incluso, a igualar la idea de gran universidad con la de universidad grande, confundiendo tamaño con calidad. En el colmo de la incongruencia, cualquier intento de reducir el gigantismo universitario se ha equiparado con la destrucción de la universidad, concluyendo absurdamente que la reducción del tamaño lleva consigo la reducción de la población universitaria y la disminución de oportunidades para los jóvenes, sin considerar que el tamaño de las universidades y el volumen de la oferta de educación superior son dos cosas diferentes que nada tienen que ver entre sí. Lo que se plantea al criticar a las macrouniversidades es el bajo nivel de calidad, la despersonalización y, sobre todo, las distorsiones políticas y sociales que la concentración de recursos inevitablemente produce. Continúa.

Reconocimientos. -2008- UTM-1 -Primer lugar en el concurso Student Desing Competition dentro del CHI, concurso de estudiantes que se desarrolla a nivel mundial. Organizado por la ACM y el Special Interest Group de Computer-Human Interaction, es el concurso de esta área de mayor prestigio en el mundo. Celebrado en Florencia Italia. El proyecto presentado fue Ñuu Xaa con el título A Sistem to Support Homeless People’s Self Subsistence. 2. -UTM-Segundo lugar regional en el concurso ACM-ICPC Asociation of Computing Machinery International Collegiate Programmiing Contest en la fase regional de México Centroamérica, obteniendo el pase a la fase mundial llevado a cabo en Estocolmo Suecia en 2009.

Agregado. -La Jefatura de Relaciones Públicas de la UMAR, campus Huatulco, envía este comunicado. -A la comunidad del SUNEO: En la coyuntura en la que nos encontramos, las universidades deben representar un papel fundamental para la reconstrucción del país, desde las trincheras de la educación, la cultura y la investigación científica, motivando a los jóvenes a reintegrarse al estudio como única fórmula para asegurar su propio futuro y el de sus comunidades. Las universidades del estado de Oaxaca no le pueden fallar a Oaxaca y a México en este momento crucial. Construirlas y mantenerlas ha significado y sigue significando gran esfuerzo y sacrificio para Oaxaca y para México, que tienen derecho a esperar de nosotros que correspondamos a ese esfuerzo como lo hemos hecho hasta ahora.

Por ello, obtenido el derecho a vacunarse para todos los miembros de la comunidad universitaria, con el estado de Oaxaca, en las condiciones de semáforo verde que implica reanudación de actividades normales, todo nuestro personal universitario se incorpora a partir del lunes 24 de mayo, y en los horarios normales, a las actividades académicas, que de momento no incluyen la reanudación de las clases presenciales. El Rector del SUNEO: Modesto Seara Vázquez. Continuará…

POR DIEGO ALCALÁ PONCE

DIEGOALCALAPONCE@HOTMAIL.COM

DZA