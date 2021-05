La educación de calidad cuesta, pero cuesta más no educar o, educar a medias

Desde luego que más y mejores escuelas, pueden, y deben, hacer de los mexicanos mejores ciudadanos; pero, aunque contamos ya con más escuelas, desafortunadamente, muchas no cumplen con su objetivo y los ciudadanos todavía no “somos mejores”. La educación en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente.

El cálculo del costo real de la enseñanza debe tomar en cuenta la calidad de ésta. El costo por alumno en el SUNEO es menor al de muchas universidades públicas. Mientras que el costo promedio por alumno en este sistema es de 46 mil 751 pesos, por ejemplo, en la UNAM es de 76 mil 254 pesos. (Fuente: Cuenta Anual 2000-2018-Presupuesto 2019 UNAM)

El cálculo del costo por alumno en una verdadera universidad es bastante complicado y solo se puede llegar a nivel de estimaciones que siempre son discutibles. Hay universidades que no son más que escuelas, cuya función es exclusivamente la enseñanza, y en este caso, el cálculo es casi relativamente sencillo y se realiza dividiendo el presupuesto por el número de estudiantes. Sin embargo, cuando una universidad, desempeña, además de la enseñanza, otras funciones, el problema se complica al calcular la parte de gasto que va a la enseñanza, la investigación científica, la difusión de la cultura. la promoción del desarrollo y los servicios a la comunidad. Es lo que pasa con el SUNEO, en el que las funciones diferentes de la enseñanza, y en particular la investigación científica, tiene una gran importancia. Pero es así como se cumple con el objetivo por el que fue creado: “Servir a la sociedad”, lo que lamentablemente, no ocurre con todas las universidades públicas y privadas.

Un Nuevo Modelo de Universidad. -Modesto Seara Vázquez. -Educación de calidad. -Continúa. –Frente a esa universidad de masas, se coloca la universidad elitista, cuyo acceso quedaría abierto sólo a quienes tienen los medios económicos suficientes para pagar los altos costos de inscripción, colegiaturas y los de vivienda; vestido, alimentación y útiles escolares que requiera el estudiante universitario normal. Los de abajo tendrían cerrado el acceso, tanto por razones económicas como por la deficiente formación académica que traerían.

Estas dos opciones simplistas deber ser rotundamente rechazadas, pues abatir los niveles de calidad para que los sectores sociales de abajo consigan diplomas es una abierta estafa al pueblo, al que se le prometen conocimientos, pero solo se le dan papeles (certificados o grados) y limitar la entrada a la universidad a quienes pueden pagar los altos costos que se establezcan, además de constituir una abierta injusticia, también es una estupidez económica, al cerrar a un sector de la población la posibilidad de contribuir con su talento al desarrollo de toda la sociedad.

Si aclaramos la diferencia entre elitismo social y elitismo académico, no vemos ninguna contradicción en la defensa de una universidad elitista (académicamente) y de masas, porque propicia la entrada general de los jóvenes, sin ponerles barreras económicas y estableciendo los mecanismos necesarios para elevar el nivel académico de los jóvenes procedentes de los sectores económicamente desfavorecidos. Por tanto, La universidad es (académicamente) elitista por definición; si no, no es universidad. Una universidad de mediocres es una “broma macabra” para la sociedad.

Reconocimientos. -La Lcda. Irma Guadalupe González García,Jefade Relaciones Públicas de la Universidad del Mar (UMAR) campus Huatulco, nos envía la siguiente información: Las Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) mantienen su posición como las mejores de México en enfermería. CENEVAL acaba de difundir los resultados de los exámenes generales de conocimientos de las universidades del país. Esos resultados confirman la calidad de las universidades del SUNEO, que presentaron un total de 372 estudiantes, de los cuales, 195 obtuvieron la calificación más alta de sobresaliente. De un total de 237 universidades que compitieron en los exámenes EGEL de CENEVAL, el SUNEO colocó a 5 entre las 13 primeras. La Universidad de Chalcatongo (UNICHA) -número 1 en 2020-quedó este año en el número 2 del país sin ningún reprobado, seguida por la UNSIS en el número 3, la UNCO en la 8, la UMAR campus Huatulco en 12 y la UNISTMO en el 13. ¡Enhorabuena! Continuará…

