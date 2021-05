Respeto al resultado

Cualquiera que sea el resultado, ¡respeto! El país necesita tener certidumbre alrededor y respecto de las autoridades elegidas. Las personas, su trayectoria, sus valores, sus compromisos, sus intereses, sus resultados, la plataforma propuesta, sus capacidades, todas son base para lo prefigurar lo que viene adelante. Por ello, informarse, ponderar y decidir, pero después respetar y no dejar de participar, por el bien de todos. Los países, mejor dicho, las naciones en donde se vive la democracia se construyen y se hacen sólidas poco a poco. Evitemos la visión única, eso no es democracia y los países no democráticos, se hacen opacos y luego autoritarios, y eso no contribuye al bien común ni materialmente al progreso.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

DZA