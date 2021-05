Japón como eje integrador de Asia-pacífico

México fue el segundo país en negociar un acuerdo de libre comercio con Japón y el primero en abrir su sector agropecuario.

Además de tener acuerdos con la Unión Europea y Reino Unido, Japón es hoy el eje de la integración regional en Asia-Pacífico ante la ausencia de EU y la influencia imparable de China.

Cuando Estados Unidos, bajo el mando del expresidente Donald Trump, abandonó el Acuerdo Transpacífico (TPP en inglés), Japón se convirtió en el líder del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) con 15 por ciento del comercio y producto mundiales (con socios en ambos lados del Pacífico como Singapur, Malasia, Vietnam, Brunéi, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Perú y Chile).

Japón es también actor central de la Asociación Económica Regional Integral (RCEP), con 30 por ciento del comercio y producto mundiales, el mayor acuerdo comercial del mundo (que incluye a los 10 miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático-ASEAN, China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda).

Japón y no China es hoy el centro de la integración regional; sin embargo, el gigante asiático podría tomar ese papel en un futuro no lejano, si Estados Unidos no regresa al CPTPP, como todo indica, dado el proteccionismo que se ha apoderado del gobierno y congreso americanos por la resistencia contra la globalización.

Japón comparte con China áreas de influencia, lo que genera rivalidad, a la vez que mantienen un conflicto territorial por unas pequeñas Islas, y es también un aliado estratégico comercial, político y militar de Estados Unidos frente a China.

Asimismo, Japón busca conservar una relación de cooperación en todos los ámbitos con los dos gigantes como una cuestión vital de seguridad y progreso. Los acuerdos de libre comercio son una herramienta poderosa que permite la coexistencia de manera mutuamente provechosa, si se implementa atendiendo a los sectores que se sienten desplazados.

La salida de Estados Unidos del TPP significa una desventaja para sus empresas que debería corregirse. TPP significaba la creación de una zona de influencia de EU frente a China, con el apoyo de Japón y democracias afines como Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

Mientras, Japón y demás actores regionales prefieren tener un acuerdo con China como el RCEP que no tenerlo, sin embargo, necesitan la presencia americana para lograr un balance económico y político.

Donald Trump en vez de participar en el TPP, propuso a Japón un acuerdo bilateral (USJTA) no sin antes haberle amenazado con aranceles en varios sectores. USJTA hoy no constituye un convenio suficientemente amplio como exige la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El CPTPP es sin duda el mejor acuerdo en el Pacífico por la calidad de sus obligaciones y su amplia cobertura. La pregunta es si China ocupará el lugar que le corresponde a Estados Unidos si estos no vencen resistencias domésticas y regresan. La respuesta está en el aire.

POR GERARDO TRASLOSHEROS

*JENKINS GRADUATE SCHOOL Y PECC MÉXICO

