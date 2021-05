Desastre en BC, llama la atención del presidente

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Indiana, Universidad de California, en Los Ángeles; Universidad de Michigan, Fundación Getulio Vargas; de Brasil; y el CIDE, de México, señala que por sus errores y omisiones frente a la pandemia por Coronavirus, los cinco peores mandatarios han sido hasta ahora Narendra Modi de la India, Jaír Bolsonaro, de Brasil; Alexander Lukashenko, de Bielorrusia; Donald Trump, de Estados Unidos; y Andrés Manuel López Obrador, de México. En nuestro caso, el estudio revela que con el 9.2% de muertos entre pacientes con COVID, México tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo, a la par de Estados Unidos e India, países que tienen una mucho mayor población que la nuestra. Señala además que al principio de la pandemia el presidente López Obrador minimizó la gravedad de la situación, exhortó a los ciudadanos a salir a las calles, siguió con sus giras por el país y rechazó con frecuencia el uso de cubrebocas. Duele reconocerlo, pero, una vez más, la realidad tiene otros datos...

Como andará el desastre de Baja California que hasta el presidente López Obrador le dijo a los electores que hay que votar y ya no darle la confianza a quienes no lo merecen, luego de conocer varias irregularidades en materia de salud en aquella entidad, las cuales provocaron la muerte de una estudiante de Ensenada, a quien negaron atención porque no pudo acreditar su condición de estudiante. Será que Jaime Bonilla ya hartó al mandatario con sus torpezas, será por sus excesos, corrupción y errores, que tienen a Morena en la entidad contra las cuerdas, frente a las próximas elecciones.

Frente a la polarización que vive el país en este tiempo de elecciones, el penalista Sergio Ramírez Muñoz propone su “Tregua por México”, para construir La Paz en este país, labor titánica pero no imposible.

Llama a partidos políticos, candidatos e instituciones a ponerse las pilas por México.

Un torpedo golpea la línea de flotación de la campaña de Víctor Hugo Romo para reelegirse como alcalde de Miguel Hidalgo. Una investigación del equipo de Ciro Gómez Leyva revela que el morenista compró la casa de Heródoto 62, en la exclusiva colonia Verónica Anzures en la misma alcaldía, por 7.5 millones de pesos, de contado, apenas a los 9 meses de su gestión. El tema es que para hacerse de ese inmueble no alcanza ni con los 604 mil pesos de ahorros que declaró ni con el total de sus ingresos que, como funcionario durante su primer año, llegaron a 1.3 millones de pesos. Sin haber gastado un solo peso de su sueldo como alcalde y sus ahorros, la diferencia para hacerse de esa residencia es superior a los 5 millones y medio de pesos. Como dijo el tabasqueño Chico Che, ¿quien pompó?

1.6 millones de mexicanos inscritos dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) dejaron la anhelada lista de mexicanos con trabajo para engrosar la de los desempleados en el primer trimestre de este año, en comparación con 2020, y de ese más de millón y medio de cesantes, el 84 por ciento son mujeres, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De enero a marzo de este año, la cifra de mexicanos empleados formalmente se redujo de 57 millones a 55.4 millones y durante la contingencia sanitaria, las personas tardan más tiempo en volver a encontrar un trabajo.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

