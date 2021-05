Se lleva el tren carrera presidencial

El pésimo trato a los 26 muertos, decenas de heridos, 19 hospitalizados y sus respectivas familias, el silencio cómplice frente al recorte de más del 21 por ciento que ha hecho la 4T al presupuesto del Metro desde 2019 y la intromisión de partidos y grupos ajenos en la tragedia de la Línea 12, se están convirtiendo en una bola de nieve que en plena época de elecciones, complica las cosas para Morena, sus candidatos a las alcaldías capitalinas y la gestión de Claudia Sheinbaum. Para colmo, el ex director del Metro Jorge Gaviño reta a debatir a Marcelo Ebrard y lo acusa de haber certificado esa línea a las prisas y SIN PROYECTO EJECUTIVO. Parece que a las aspiraciones presidenciales de Sheinbaum y Ebrard se las está llevando el tren.

Furiosos contra el gobierno de Jaime Bonilla, a quien acusan de corrupto y de querer apropiarse del patrimonio de Baja California, más de un centenar de quienes se identificaron como “lopezobradoristas” se sumaron a la campaña de Jorge Hank Rhon, candidato del Partido Encuentro Solidario al gobierno estatal. Ya picados, aspirantes a diputados y munícipes de otros partidos, como el candidato a alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, de Va por Baja California, el ex abanderado de Fuerza por México para la presidencia municipal de Mexicali, Xavier Rivas y el operador panista Héctor Magaña, inconforme con los procedimientos internos de su partido, quienes buscan el voto para sí pero, en lo que llaman el “voto cruzado”, piden ir con Hank Rhon para la gubernatura. En redes sociales llueven reclamos contra el alcalde con licencia de Cuautitlán, Ariel Juárez Rodríguez, quien hoy busca una diputación local por el distrito 19, y es que a pesar de su discurso de honestidad, como edil mintió a los vecinos de Tlatelpan al prometer que no firmaría el cambio de uso de suelo para la construcción de una gasera. El engaño duró poco y en mayo de 2020 autorizó lo que hoy es una estación de carburación de gas LP. Y así se le queman las habas por ser diputado...

En sus más de 610 conferencias mañaneras, hasta hoy, el presidente López Obrador ha hecho referencia 160 veces a la revocación de mandato, 127 al tema de la reelección y 104 al golpe, golpista o golpismo, según datos de la agencia de análisis Spin. Al hablar con tanta frecuencia de reelección, no deja de recordarnos aquel: “A mi denme por muerto”, cuando juraba que no quería contender por la presidencia. No vaya a ser que en Tabasco se lo pidieron...

“Nosotros no queremos hacerle daño a la doctora Sheinbaum ni al licenciado López Obrador, nosotros también somos de la 4T, créame”. Con estas palabras, abogados y coyotes acosan día y noche a víctimas de la tragedia de la Línea 12 del Metro para que les firmen la autorización a fin de ser sus representantes en demandas colectivas contra el gobierno de la Ciudad de México que, aseguran, les van a redituar jugosas ganancias no en pesos mexicanos sino en DÓLARES. Así que a los panistas carroñeros que desde los primeros días se “ofrecieron” a ayudar a las víctimas, se suman ahora quienes, “sin costo alguno”, ofrecen mediar para conseguir jugosas indemnizaciones que le van a cambiar la vida a los deudos de la desgracia.

