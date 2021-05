Se fundió el faro de moralidad en Morena

Las redes sociales recordaron ayer uno de los tuits del ahora presidente López Obrador tras constituir su partido político: “Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. MORENA debe ser faro de moralidad”.

Poco a poco la luz con que arrancó el ahora partido en el poder se fue apagando hasta terminar de fundirse. El caso Félix Salgado Macedonio, desde su nombramiento como candidato al gobierno de Guerrero, deterioró el filamento hasta caer la oscuridad. Evelyn Salgado, su hija, terminó siendo la candidata que sustituye a su padre. Se necesitó mucho más para poder simular un proceso democrático al interior del partido que una supuesta encuesta, cuyo método no conocen ni los morenistas de Guerrero.

El acto siniestro de Salgado Macedonio consecuentado por el presidente López Obrador quedará en los libros de historia y de los episodios más malévolos de la partidocracia. Félix Salgado Macedonio también violó los estatutos de Morena al nombrar a su hija candidata al gobierno. El silencio de los militantes de Morena ha sido vergonzoso.

El pez por su propia boca muere y esto quedó registrado el 8 de enero de 2017, pues fue el propio mandatario el que fijó postura sobre las candidaturas familiares: “Calderón busca reelegirse con su esposa, Moreno Valle también quiere de candidata a su mujer y Yunes a su hijo. Nepotismo y vil corrupción”.

Es que el de Salgado no es el único caso en Morena. El Tribunal Electoral también impuso un severo castigo al candidato de Morena en Torreón, Coahuila: canceló la candidatura a Luis Fernando Salazar, un ex panista de hueso colorado. Inicialmente, la nominación de Salazar causó molestias entre los morenistas, sin embargo, terminaron aceptándola.

No obstante, la dirigencia nacional, para salir al paso del castigo impuesto lanzó al papá de Salazar como el nuevo candidato. Ambos llevan el mismo nombre.

Esa situación ha provocado lo que pasa en muchos otros estados del país con Morena: las bases del partido están que arden con la dirigencia porque si bien aceptaron la imposición, no aceptan la postulación del papá del ex senador, por lo que no se comprometieron a respaldar con operación política al candidato.

Ni un suspiro duró encendido el faro que prometió alumbrar la democracia.

UPPERCUT: El Instituto Electoral del Estado de México no tiene presidente para arbitrar las elecciones más grandes de la historia, porque el anterior falleció en diciembre a causa de COVID y no se pusieron de acuerdo para hacer el relevo. Ahora el INE deberá tener las alertas bien encendidas para respaldar a la autoridad electoral del Estado de México, una de las entidades que mayores denuncias e impugnaciones acumula en los procesos electorales.

Por ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

