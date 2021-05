A mi mamá… con amor

Mirar sus ojos por primera vez… inundó los míos con lágrimas de un amor y felicidad que no me cabían en el pecho. La llegada de Pau y de Fer a mi vida es el mejor regalo que ésta me podía ofrecer. Sin embargo, a pesar de los titánicos esfuerzos de la sociedad por idealizar la maternidad, ésta no es pura miel, ilusiones, amor y felicidad. Está teñida también de dificultades, angustias, enojos, tristezas…. Recuerdo un día, cuando Paulina tenía alrededor de un mes de nacida, en que yo estaba muy nerviosa pues al día siguiente tenía algo importante en el trabajo. Ella no durmió bien y en el transcurso del día no estaba tranquila ni un segundo, simplemente no paraba de llorar, estaba inquieta e irritable. Todos mis intentos por calmarla caían en un abismo de fracaso que me llevaba a un abismo de frustración y desesperación.

¿A quién crees que le llamé? Claro! A mi mamá. Llorando le expliqué que estabaexhausta y desesperada, de verdad ya no podía mas. Por supuesto, ella dejó todo lo que tenía que hacer y vino a ayudarme. En cuanto llegó le entregué a la cosita mas hermosa del mundo, a quien amaba mas que a nada, pero a quien, en ese momento, simplemente ya no toleraba un segundo mas, pues no había parado de llorar. Siendo honestas eso nos pasa a las mamás. En el instante en el que la tomó en sus brazos Paulina se calmó. Recuerdo cómo mi mamá la sostuvo en su brazos y cómo la miró, con un profundo amor y con infinita ternura. Con una devoción tal que sólo podría haberse gestado en el corazón de una madre/abuela y que hacía desaparecer todo lo que no fuera esa chiquita que tenía en brazos. Nunca olvidaré la sensación tan extraña de “dejá-vivido” pero no recordado. Mientras era testigo de esa bella escena pensé “Así me cargó a mi también, algún día cuando yo fui su bebé”.

Por supuesto, no es la única vez que mi mamá ha corrido a mi rescate con apoyo ilimitado. “Muy temprano, después de su radioterapia, llegó mi mamá. Siempre he pensado que yo no podría pasar por la agonía de perder a una de mis hijas, simplemente me volvería loca de dolor. Ver la expresión de profundo sufrimiento en mi mamá me destrozó aún más. Como te conté, cuando mi batalla contra el cáncer empezó, ella seguía con sus radioterapias, así que estaba débil por su propia cirugía y tratamiento. El amor que nos tiene es infinito y su apoyo es total y absolutamente incondicional. Se quedaba a cuidarme en las noches que le tocaban, de ahí, se iba tempranísimo para acudir a su radioterapia y se regresaba a acompañarme durante el día. Se le veía abatida, yo sabía que esto tenía más que ver con su preocupación por mí, que con su propia salud. Cuando le di la noticia de que parecía que además de los tumores en ovarios y matriz y de los ganglios con metástasis parecía que tenía una lesión de cáncer en la columna, su semblante se ensombreció aún más. Las dos sabíamos que esto cambiaba el pronóstico y el panorama por completo. Así, con un dolor indescriptible, mirándome a los ojos con el corazón totalmente roto me dijo sin dudarlo un segundo: “con gusto tomaría tu lugar, con gusto daría mi vida por ti”. (extracto del libro Cáncer escogiste a la cabrona equivocada)

Sé que es cierto, pues en realidad eso es lo que hace día a día.. da la vida por nosotros sus hijos con una entrega total y completa, de forma natural, sin cuestionárselo. Estoy segura de que sus tres hijos y siete nietos nos sabemos intensamente amados por ella y de que no podríamos albergar la menor duda de que cuando la necesitamos… ahí estará pues lo ha demostrado siempre, somos lo mas importante para su corazón.

…. En este mes de la madre y siempre gracias má por tanto….

POR LAURA ELENA GERDINGH

Psicoterapeuta/Speaker

@LGERDINGH

