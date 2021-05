Perlas, el nuevo básico para hombres

Las perlas son un clásico que siempre tendrá un lugar en el mundo de la moda. A veces pueden ser consideradas de antaño, pero esto no opaca su belleza, elegancia y versatilidad.

Nadie puede negar que es un elemento esencial en el clóset de cualquier mujer, pero ¿podrá convertirse también en un esencial masculino? Desde 2019, íconos del momento, como ASAP Rocky y Harry Styles, nos han presentado algunos de los mejores looks, complementados con collar de perlas, y a pesar de que en lo personal me encanta esta tendencia, nunca pensé verla en las calles, ya que los roles de género en nuestra sociedad no tienden a ser muy flexibles cuando se trata de hombres experimentando con su estilo.

En artículos web que han reportado la tendencia al público latino y estadounidense puedes leer los comentarios de muchos burlándose, ridiculizando y hasta ofendidos por la misma, y aunque entiendo que no es una tendencia para todos, personalmente creo que mostrar ese tipo de actitudes hacia una tendencia tan dócil y contenida como lo es el collar de perlas, no sólo es muy aburrido, pero también extremadamente limitante, no da oportunidad para que el hombre común experimente y genere un estilo personal más interesante.

Es por esto que cuando empecé a verlo en las calles de Tokio fui muy felizmente sorprendida; esta tendencia se ha convertido en favorita de la temporada entre los jóvenes alternativos japoneses, puedes encontrar el collar de perlas en varias portadas de revista de moda para hombres o en grupos de amigos universitarios tomando una cerveza.

Es un accesorio que puede transformar cualquier atuendo común de hombre, en un look divertido y chic digno de alguien seguro de sí mismo que no tiene miedo de romper con las normas sociales más redundantes. Además de que hay algo magnético en la rebeldía cotidiana que representa esta tendencia, no por nada Harry Styles sigue rompiendo millones de corazones alrededor del mundo.

No pretendo hacer menos el estilo clásico masculino que por su parte también tiene mucho que ofrecer al mundo de la moda y sigue siendo una gran influencia hasta para muchas mujeres hoy en día, pero en mi opinión es muy refrescante ver a hombres experimentando y divirtiéndose con la moda sin el miedo al qué dirán, conscientes de que no es un tema ligado a su sexualidad y/o género y simplemente dándose espacio para expresarse a través de su estilo.

Espero que no sea sólo una moda pasajera, sino una que ayude a normalizar la incorporación de nuevos elementos para la moda de hombre.

POR REGINA PALACIOS

@BABYBLUE

maaz