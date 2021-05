Televisa tiene a Laura Bozzo trabajando "de a gratis"

Me entero que Laura Bozzo está vomitando verde debido a que no recibe pago por su ridícula, pero expectante participación en "Las Estrellas Bailan en Hoy". La polémica conductora anda furiosa por el hecho de que el matutino de Las Estrellas la tiene trabajando de "grapa". Y es que contrario a Dolores Cortés que se está metiendo a la bolsa un buen billete por ser la jueza de hierro del citado concurso de baile, ¡Larva de América no recibe ni un "desgraciado" peso partido por la mitad!

¡JOLETTE ADENTRO! ¡JOLETTE ADENTRO!

La que ya tiene una pata dentro de "Las Estrellas Bailan en Hoy" es Jolette. Sí, la exalumna de la cuarta generación de "La Tarademia" ("La Academia") está ya en negociaciones con Andrea Doria (productora de "Hoy") con el fin de que participe en dicho concurso de baile. La sangre va a correr cuando Jolette Guadalupe Hernández Navarrete y Dolores Vanessa Cortés Jiménez ¡se tengan frente a frente!

PRIMER ANIVERSARIO

Don Pedro Sola fue el padrino ¡de lujo! del primer aniversario de "El Adyvinatorio" (las entrevistas que transmite en vivo en su cuenta de Instagram Adrián Moss). El conductor de "Ventaneando" apadrinó el cumpleaños número uno de dichas conversaciones. Por cierto, don Pedro aparecerá próximamente en "Confesiones", el programa que Horrora Valle conduce en el canal de televisión restringida tlnovelas.

YA SABEMOS SU NOMBRE

Tengo ya en mis manos la lista de las 12 celebridades que participaron en "El gran pastelero Bake off, México" (reality show de cocina que ya concluyó grabaciones y que próximamente va a trasmitir HBO). Les adelanto el nombre y apellido de uno de los participantes: Omar Fierro. El actor es una de las 12 celebridades que deberá mostrar sus habilidades en repostería en el show de televisión cuya conductora es Angélica Vale. En mis próximas columnas iré destapando los nombres de las otras 11 celebridades.

ALBRICIAS

Felicitaciones a doña CRISTINA PACHECO (sí, con letras mayúsculas su nombre) y Martha Cruz Zavaleta, conductora y productora, respectivamente, de "Aquí Nos Tocó Vivir" ¡por el 43 aniversario del ya icónico programa de la televisión mexicana!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

La locutora Ariz Chávez, discípula de don Héctor Martínez Serrano, estrenó programa el pasado viernes en abc radio (760 AM).

SERÉ BREVE

¿Cómo habrá sido la vida de Dafne G. al lado de Andrés Roemer?

Por hoy es todo. Nos leemos el viernes venidero.

Postdata. Dile NO a los desechables de plástico y unicel.

POR ÁLEX KAFFIE

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@KAFFIEVILLANO

hmm