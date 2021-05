Canelo, el fenómeno, el Bo Jackson mexicano

El pasado sábado se vivió un acto majestuoso, al tener un estadio de los Vaqueros de Dallas lleno, a la capacidad disponible, para emprender el muy esperado regreso de los aficionados a eventos deportivos, tras un año de angustia e incertidumbre causado por el COVID-19.

Es motivo de celebración que un mexicano haya sido el protagonista de este acto, y seguramente será el referente en años por venir, cuando se hable de lo que sucedió en los tiempos de esta pandemia.

Setenta y tres mil almas abarrotaron el Dallas Cowboys Stadium y presenciaron una soberbia demostración de quien es el mejor boxeador del mundo en este momento.

Un ambiente inigualable, electrizante, la tradicional ola, creada por los aficionados; la entrada espectacular, con el acto de los Aguilar, y la explosión de júbilo con el espectacular nocaut, tras un octavo round que quedará para el recuerdo. Canelo aplastó a su oponente inglés y está a un paso de lograr su objetivo de unificar los títulos de la división supermediana.

Una de las preguntas que comúnmente circula entre medios y expertos es en qué lugar está Saúl Álvarez dentro de las listas de los mejores de la historia; para ello, es necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener un análisis más sólido del tema y no sólo basarse en la apreciación o gustos individuales.

Hay diversos criterios a evaluar con hechos y números:

Récord: Obviamente da un panorama visual de una carrera; El Canelo cuenta con una foja de 56 peleas ganadas, una perdida, dos empates, con 38 KO’s; aun cuando hay al menos cinco peleas que no están consideradas en su récord oficial.

Campeonatos obtenidos: Saúl conquistó una diversidad de títulos filiales al WBC, desde temprana edad. Ganó el cetro mundial juvenil, el NABF y el título plata en peso superwelter, así como los siguientes campeonatos mundiales:

ORGANISMO PESO

WBC Superwelter

WBA Superwelter

WBC Medio, ante Miguel Cotto

WBC Medio, ante G. Golovkin

WBA Medio

IBF Medio

WBC Supermedio, ante Callum Smith

WBA Supermedio

WBO Supermedio

WBO Semicompleto

Número de peleas de campeonato mundial: Cuenta hasta el día de hoy con 20 combates titulares.

Nivel de oposición: La calidad de los rivales a quienes ha enfrentado es un factor destacado, y en la lista aparecen una cantidad importante de campeones mundiales.

Saúl ha enfrentado a 19 monarcas; entre ellos destacan: Shane Mosley, Miguel Cotto, Gennady GGG Golovkin, Amir Khan, Austin Trout, Erislandy Lara, Danny Jacobs, Sergey Kovalev, Julio César Chávez Jr., Rocky Fielding, Billy Joe Saunders, y su única derrota hasta la fecha fue hace ocho años, cuando se midió ante Floyd Mayweather Jr.

Experiencia y años en altos niveles de competencia: Tiene ya una década establecido como un boxeador de élite

Popularidad: Su arrastre es masivo, y cuenta con el reconocimiento mundial de ser el mejor libra por libra del momento.

Saúl Canelo Álvarez sigue construyendo su legado, y aún tiene varios años para acumular más triunfos, para que el día que termine su carrera en el ring se pueda determinar su lugar en la historia del boxeo mexicano y mundial.



​​​​​​Saúl Álvarez conquistó un nuevo fajín, y también el Cinturón Mestizo que otorga el WBC. Foto: AFP

¿SABÍAS QUE…?

El Canelo es un gran atleta que destaca en diversas disciplinas. Aparte de su grandeza como boxeador, es un amante de los caballos, dominando de manera importante esa difícil actividad.

Está obsesionado con el golf, alcanzando ya niveles importantes, e inclusive considerando hacer una carrera profesional en ese deporte. Juega muy bien futbol y beisbol; en fin, se puede considerar que tenemos al Bo Jackson mexicano.

Don José Sulaimán y su hijo Mauricio, junto con las Vaqueritas de Dallas en el estadio texano. Foto: Cortesia

ANÉCDOTA DE HOY

El estadio de los Vaqueros de Dallas se inauguró causando conmoción mundial por su espectacularidad, su pantalla majestuosa y el significado que tiene ser la casa de uno de los equipos más importantes del mundo de los deportes.

Cuando Antonio Margarito peleó contra Manny Pacquiao, tuve la suerte de acompañar a mi papá a la conferencia de prensa ahí mismo en el estadio.

Estando sentados en el pódium, de repente hacen su aparición las famosas Vaqueritas en el escenario; obviamente miré hacia ellas y con la gran sorpresa de ver que me sonreía una… Entonces Don José me dijo: “Ay mijito, no te emociones, ellas tienen por contrato la obligación de sonreír en todo momento”.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

PAL