Un Alcalde aliado de las Mujeres

En los más de 15 años que tengo trabajando en el ámbito político, como mujer me he encontrado con todo tipo de experiencias. Hace un par de años se volvió viral una foto de los líderes mundiales y sus equipos, en un ejercicio de reflexión quitaban a los hombres de las fotos para visualizar la política sin hombres, el resultado era impactante, en algunas fotos quedaba solo 1 o 2 mujeres, en otras simplemente el escenario vacío.

Inmediatamente me puse a buscar mis fotos en algún presídium, en mesas de trabajo, e incluso en auditorios y el resultado era el mismo. En donde habían 200 personas destacaban 10 mujeres y en mesas incluso solo llegue a encontrar a una. La verdad, me ha tocado trabajar con hombres políticos que no son muy abiertos a la participación de las mujeres, o que pueden darte un espacio en la orilla, en donde nadie te vea, nadie te oiga y dejarte hablar mucho menos es posible.

Hace 5 años empecé a trabajar con Paco Cienfuegos, llegué a un equipo que me llenó de gusto e ilusión; Paco es un líder que tiene mucha apertura a la participación de las mujeres y les da su lugar en la mesa. De hecho, cuando fue Alcalde de Guadalupe la mitad de su gabinete éramos mujeres, tenía un gabinete paritario.

En ese tiempo tener un gabinete paritario era un tema de voluntad política del Alcalde en turno, hoy en la lucha por la igualdad, las mujeres hemos logrado que la ley obligue a tener gabinetes paritarios a partir de las siguientes administraciones.

Esta semana Paco Cienfuegos presentó la Agenda para las Mujeres de Monterrey, en un evento que me llenó de orgullo y felicidad, con proyectos de innovación social, seguridad, salud y empoderamiento que asegura una atención integral a las mujeres regias.

La Agenda para las Mujeres de Monterrey es integral 100% pues atiende no solo a uno de los problemas principales que son las mujeres violentadas, esta agenda quiere brindar las herramientas necesarias para que las mujeres regias seamos mujeres emprendedoras, sanas pero sobre todo mujeres seguras.

También incluye un programa para construir masculinidades sanas, pues tenemos que atender el problema de raíz, la reeducación de los hombres para eliminar las conductas que violentan a las mujeres, esas conductas que nos alejan de alcanzar la equidad y la justicia para todas nosotras, integrar una ideología de igualdad de género será una prioridad. Esto ya existe en otros países y los resultados han sido altamente positivos, reduciendo los índices de violencia y aumentando el respeto y la igualdad.

Como mujer y como regia, tengo que ser muy sincera tener hoy un candidato y próximamente Alcalde de Monterrey como Paco Cienfuegos me da mucha paz, puedo estar tranquila al saber que al frente de una ciudad tan importante para este país como lo es Monterrey vamos a tener un alcalde aliado de las mujeres.

POR LORENA DE LA GARZA VENECIA

