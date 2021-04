Legalidad-3, AMLO-0

La 4T perdió por goleada. La democracia le metió un hat-trick que significa una derrota jurídica, política y moral para López Obrador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumplió, simple y llanamente, con la razón de su existencia: aplicar la ley. A pesar de las dudas que flotaban en el ambiente sobre si resistiría las presiones del Presidente y sus huestes, dio tres golpes de autoridad el mismo día.

Ratificó los acuerdos del Consejo General del INE que canceló las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por no reportar gastos de precampaña, y terminó con la sobrerrepresenteción ilegal de Morena en la Cámara de Diputados. Con esos fallos, el Tribunal Electoral recuperó la confianza en su independencia e imparcialidad. Tal vez fue su peor día en los casi dos años y medio del gobierno, porque los magistrados lo apabullaron con la ley en la mano.

Como era de esperarse, el Presidente se presentó furioso a su conferencia para soltar una retahíla de adjetivos contradictorios y falsos. Arrasó parejo. Afirmó que la decisión fue injusta y antidemocrática. Que el Tribunal Electoral y el INE fueron creados para que no haya democracia. Parece que olvidó su propio consejo de actuar con la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente. AMLO perdió de vista que hoy es Presidente de la República y volvió a lo suyo, a lo que más le gusta y a lo que mejor hace: el líder opositor.

Consideró el fallo excesivo, arbitrario y antidemocrático. Aseguró que los consejeros del INE y los magistrados de Tribunal Electoral obedecen al viejo régimen, que son subversivos, golpistas, provocadores, conspiradores.

Respetaremos el fallo, dice, porque tenemos que apostar a la democracia, pero lo condena. Aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante. Es momento de dar ejemplo de sensatez y de responsabilidad, de no caer en provocaciones, pero asegura que la lucha por la democracia sigue. El propio López Obrador ha dicho varias veces que nadie por encima de la ley, siempre y cuando le favorezca.

Las declaraciones de López Obrador no llegaron a Guerrero, donde Félix Salgado Macedonio reiteró que sigue en pie de guerra. Yo les pregunto: ¿hay toro o no hay toro? Hay toro porque los contras dicen ‘ya no hay toro, ya se acabó el toro’. No, hay mucho toro y se los vamos a seguir demostrando. Y les digo y les advierto a los contras: voy a ser gobernador de Guerrero y hay toro. Salgado Macedonio interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el despojo de su candidatura.

•••

BON APPÉTIT

Ya que hablamos de futbol, sorprendió el repentino anuncio de la salida de Ricardo, Tuca, Ferretti de la dirección técnica de los Tigres. Ningún club, en la historia del futbol en México, le había dado tanto apoyo a un técnico. Los enterados dicen que sólo hay una causa: la traición del Tuca a la directiva de Cemex.

Por ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

