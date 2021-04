Semifinalistas de Champions, todos son de cuidado

Los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2020/2021 dejaron buenos duelos y, sobre todo, reafirmó a los favoritos. Real Madrid, PSG, Manchester City y Chelsea buscarán un boleto en el partido definitorio del torneo de clubes más importante del mundo. Es la oportunidad de algunos para demostrar que no se ahogan en momentos clave y de otros para reafirmar su buen momento.

Comencemos con el Real Madrid. Los blancos sortearon una eliminatoria contra el Liverpool; ambos notoriamente golpeados por las lesiones y sin estar en su mejor momento. Los héroes inesperados de este cruce fueron Vinícius y Marco Asensio, muy criticados a lo largo de las últimas dos temporadas. A los de Anfield les faltó pegada y algunos errores puntuales en la ida fueron los que dictaminaron el resultado. En ambos partidos la figura de Thibaut Courtois fue fundamental para los de la capital española. Ya en estas instancias el Real Madrid es un gran candidato y que a nadie sorprenda si se lleva a sus vitrinas una Champions más.

El PSG se cobró venganza sobre el Bayern München. Los parisinos no fallaron y desde Alemania marcaron el ritmo de la eliminatoria. La tónica siempre fue la misma, los bávaros con posesión y encima, mientras que los franceses lastimaron con contragolpes. Kylian Mbappé volvió a lucirse, como contra el Barcelona, con su velocidad y buena definición. Neymar volvió a ser el gran generador del equipo, aunque nada de esto se entendería sin Keylor Navas. El arquero tico evitó la caída de su arco en incontables ocasiones y fue providencial durante ambos partidos. Para el Bayern, la ausencia de Robert Lewandowski, fue más que notoria.

El Manchester City volvió a una semifinal de Champions y es la primera vez desde que Pep Guardiola es el director técnico. Aún sin mostrar su mejor futbol, los citizens se valieron de la calidad individual, particularmente de la de Kevin De Bruyne y Phil Foden para avanzar. El Dortmund nunca pudo encontrar con ventaja a Erling Haaland, que tuvo un rol más de apoyo. Emre Can liquidó la eliminatoria en contra de los suyos. El alemán “regaló” dos goles, ambas veces cuando mejor jugaban y condenó a los dirigidos por Edin Terzic, quien dejará su puesto al terminar la temporada.

La eliminatoria “menos emocionante” fue la que ganó el Chelsea ante el Porto. Los dragones venían de eliminar a la Juventus y uno podría pensar que se notarían más atrevidos e incluso crecidos, pero no, no sucedió. Sin emplearse a fondo los blues regresaron a una semifinal, por primera vez desde la temporada 2011/2012, cuando salieron campeones. El Tecatito Corona desafortunadamente falló en la ida y su equipo no logró reponerse.

Los cuatro equipos tiene fortalezas a la cuales aferrarse para salir campeones, pero hay claros favoritos. En estas instancias, el Real Madrid es de temer. El Chelsea invirtió muchísimo dinero en refuerzos y hay mucho talento, Thomas Tuchel busca su revancha. Manchester City y PSG buscan coronar todo el gasto que han hecho con su primera UEFA Champions League. ¿Quién es su favorito?



POR GERU

GERUCORREA@GMAIL.COM

@EL123PORMI

jram