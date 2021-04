La influencia de México en la moda japonesa

Desde el boom de los kimonos en los años veinte hasta el estilo de las Harajuku Girls, que conquistó a artistas como Gwen Stefani y Avril Lavigne en los dos mil, y las icónicas botas tabi de Maison Margiela es imposible negar el impacto y la gran influencia que ha tenido la cultura japonesa, pero... ¿te has preguntado si la cultura mexicana tiene influencia en su moda?

Un día me encontraba caminando por Catstreet, uno de los hotspots de moda más importantes de Tokio, entre tiendas de diseñador y propuestas emergentes de diseño japonés, vi algo en un aparador que me sorprendió; una moneda de 10 pesos, 10 pesos mexicanos, 10 pesos mexicanos transformados en dije colgando de una cadena de plata, no sabía si reír o llorar, por una parte, sentí un gran orgullo al darme cuenta que la cultura mexicana también había llegado al otro lado del mundo a influir en la moda japonesa, pero por otro lado no pude evitar sufrir por los 10 pesos que hubieran podido ser utilizados para comprar unas papitas. Esta solo fue la primera ocasión en la que me topé con dinero mexicano transformado en joyería, pero no fue la última, es bastante común encontrar en boutiques de moda collares con monedas de 1 y 10 centavos mexicanos.

A partir de esta experiencia he estado más alerta de la influencia mexicana en la moda japonesa. Otro elemento que me sorprendió encontrar constantemente en Tokio, específicamente en boutiques de ropa usada, han sido vestidos bordados típicos mexicanos como el Huipil. Aunque tomando en cuenta que un día de verano tokioita puede pasar de los 35°C, no es de extrañar que adopten esta prenda como un favorito de la temporada. Además, que va perfecto con la colorida bolsa de mercado que también está de moda en colores como azul, verde y amarillo. Y para terminar un look mexicano perfecto; un par de huaraches de piel y suela de llanta. Además que tampoco es raro encontrarse con la Virgen de Guadalupe en playeras, gorras, collares y hasta decoraciones para el hogar.

Cabe destacar que todos los ítems de moda que he mencionado son apreciados no sólo por su calidad y funcionalidad pero también por todas las connotaciones culturales que los acompañan y enriquecen; la labor manual y diseño mexicano es muy apreciado y enaltecido y quien lo usa y lo conoce es percibido como una persona de buen gusto y sofisticación.

Así que si alguna vez te has cuestionado al respecto, ahora puedes descansar tranquilo sabiendo que, en efecto, la cultura mexicana también ha dejado su marca en el mundo de la moda y sigue influenciando a fashionistas del otro lado del mundo.

